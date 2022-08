"El crimen fue preparado y ejecutado por los servicios especiales ucranianos", aseguraba el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia acerca del atentado cometido en la noche del sábado que mató a Dugina.

Por su parte, Podoliak, al comentar la declaración del FSB en su cuenta de Twitter ha ironizado sobre el hecho de que "la propaganda rusa está creando nuevamente mundos ficticios", al acusar a "una mujer ucraniana y a su hija de 12 años de hacer estallar un automóvil".

El asesor señala que "sorprendentemente (los rusos) no encontraron" los visados de Estonia que usaron los acusados para huir de Rusia tras el atentado y dice que todo este asunto le parece una especie de lucha "entre las víboras de los servicios especiales rusos" que no tiene veracidad.

“Ru-propaganda lives in a fictional world: ���� woman and her 12-year-old child were "assigned" responsible for blowing up the car of propagandist Dugina. Surprisingly, they did not find the "Estonian visa" on the spot. Vipers in ���� special services started an intraspecies fight.“