Al menos 21 personas han muerto y 33 han resultado heridas este miércoles después de una fuerte explosión en una mezquita de la ciudad de Kabul, Afganistán, durante la congregación de la oración de la tarde.

Según ha informado en Twitter la ONG italiana Emergency, “27 personas fueron recibidas en nuestro hospital hasta el momento tras una explosión en la zona del distrito policial 17. Hay 5 niños entre ellos, incluido uno de 7 años”.

“�� #Afghanistan #Kabul: 27 people received at our hospital so far following an explosion in the PD17 area. 5 children among them, including a 7-year-old.“