Aunque el aniversario real de la primera publicación de Spider-Man sea el 5 de junio de 1962, la fecha en la que según el registro de la Biblioteca del Congreso de EEUU apareció en puestos de venta el Amazing Fantasy #15 (que contenía su primera aventura), lo cierto es que la fecha de la portada del cómic era de agosto de ese mismo año, por lo que también podemos celebrarlo este mes. Y no se nos ocurre nadie mejor para compartir este aniversario que Julián Clemente, editor Marvel en España y autor de uno de los mejores libros sobre el trepamuros: Spider-Man: La historia jamás contada (Panini)

Y lo primero que le preguntamos es cómo nació este singular personaje: "Es un origen sobre el que se ha especulado mucho a lo largo de los años, pero creo que se ha reunido el suficiente número de testimonios para que tengamos algunos detalles bastante claros, como que la idea parte de Stan Lee, y se sustentaba básicamente en que un adolescente fuera el protagonista y no el ayudante, que inicialmente Jack Kirby iba a hacer el cómic, pero que los diseños que preparó no gustaron a Lee porque iban en la línea de conceptos más tradicionales, y que cuando llegó a Ditko este fue quien desarrolló las pautas principales del personaje: el traje, que es algo revolucionario para la época, la manera de moverse, las telarañas surgiendo de los antebrazos y no de una pistola, como pretendía Kirby… Sin Ditko probablemente Spider-Man hubiera pasado completamente inadvertido".

Aunque ahora Spider-Man nos parezca genial, en 1962, el editor de Marvel no lo veía tan claro: "En cuanto a las objeciones de Martin Goodman, Stan Lee contaba en sus primeras versiones que Goodman no lo tenía claro porque las arañas son desagradables. No sé si era exactamente así o simplemente estaba poniendo un poco de espuma en la historia. Lo que sí está claro es que la publicación en que nació Spider-Man y donde continuaría sus aventuras en siguientes números fue cancelada y que las historias que venían preparando Lee y Ditko se trasladaron luego a los primeros números de Amazing Spider-Man, ante el éxito de ese último número de Amazing Fantasy, que nadie esperaba".

Pero, cuáles fueron las razones para que Spider-Man se convvirtiera, en muy poco tiempo, en el personaje más popular de Marvel. "El gran acierto -nos comenta Julián- fue hacerlo al mismo humano, identificable por el lector que lo seguía, y al mismo tiempo único: no había ningún personaje igual, en cuanto a cotidianeidad, neurosis o capacidad para capturar el alma de los lectores".

Y es que Ditko, que también cocreo al Doctor Extraño, junto a Stan Lee, había nacido para dibujar a Spider-Man: "Ditko demostró ser no sólo el dibujante perfecto, sino aquel que se mimetizaba con Peter Parker -asegura Julián-. Creo que Ditko era mucho más Peter Parker que Stan Lee, al menos en estos inicios, y eso fue fundamental para su éxito. Cuando se fue Ditko, Peter Parker empezó a tener un éxito con las chicas que no tenía con Ditko, su vida siguió siendo agridulce, pero con más énfasis en el dulce , y eso hizo que fuera un personaje aspiracional, algo que con Ditko no era. También hizo que fuera un personaje de mayor éxito".

Lee confió el diseño del personaje a su colaborador habitual, Jack Kirby, que ya había creado a Los 4 fantásticos o el Capitán américa, pero su diseño no le convenció: " La primera versión de Kirby recuerda mucho al Capitán América, con botas de bucanero, musculoso, ropa ajustada, máscara de media cara como era habitual entonces y una pistola de telarañas . Esas páginas se perdieron y probablemente sea el documento de la historia del cómic que más me gustaría ver, aunque hace ya bastante años, el propio Ditko hizo una recreación del que era el traje de Kirby y lo opuso al suyo, y no hay muchos motivos para dudar de su testimonio".

Stan Lee: ¿Héroe o villano?

En los últimos años se ha acusado a Stan Lee de aprovecharse del trabajo de sus dibujantes a través del llamado "método Marvel" (él les pasaba un argumento, los artistas dibujaban todo el cómic y luego Lee añadía los diálogos). Y hace unas semanas se ha publicado el libro Verdadero creyente. Auge y caída de Stan Lee (Es Pop Ensayo), de Abraham Riesman, que indaga en las luces y sombras del famoso guionista. "No lo he leído todavía -nos confiesa Julián-. Lo tengo que leer, pero tengo cierto empacho de biografías de Lee. Está la oficial, que escribió con George Mair, que es muy limitada, por ser eso, una biografía autorizada; está la de Jordan Raphael y Tom Spurgeon, donde ya estaban cosas que, por lo que he podido ver, se cuentan en la nueva y la gente desconocía, por lo que se han sorprendido mucho, pero esas cosas ya estaban ahí, y está la de Danny Fingeroth, que tampoco la he leído todavía, pero que por lo que he podido ver está muy bien documentada".

"No sé por lo tanto por dónde va este libro, y si es tan polémico como me han llegado a comentar -añade-. Me dicen también que se concentra mucho en la etapa no Marvel de Stan Lee, y sinceramente, esa etapa no me interesa lo más mínimo. Hay un libro que me parece muy revelador, que se concentra en la relación de Stan Lee con Jack Kirby a través de declaraciones de ambos, que lanzó Twomorrows y que me resulta fascinante. Stuf’ Said!, de su editor John Morrow, que trata sobre cómics, cómics y cómics, que es lo que me importa y me apasiona. El resto es espuma".

"En general -nos comenta Julián-, siempre ha existido cierta tendencia a atacar a Marvel, sobre todo desde cierta supuesta intelectualidad europea, y también española, y es algo que se ha acentuado por el éxito de las películas, pero es algo que me resulta irrelevante y agotador. Son opiniones, como las que se podían leer en las revistas de Josep Toutain en los setenta y primeros ochenta que, además, suelen hacerse desde la mala fe y la falta de conocimiento. También he visto ataques furibundos a Stan Lee que olvidan el contexto y hacen una enmienda a la totalidad, lo cual me parece infantil".

Portada de 'Verdadero creyente. Auge y caída de Stan Lee'

"Stan Lee no era ni el Charles Dickens del cómic ni el Vito Corleone de la industria -continúa Julián-. Pero yo creo que ni siquiera era un personaje tan importante dentro de Marvel. Es esencial, obviamente, en la configuración del Universo Marvel, por su contribución en la cocreación de esos personajes, o por dar forma al lenguaje de la compañía. Es decir, es importante por lo que hizo entre 1961 y 1972-74, pero se suele olvidar que su mayor aportación no es haber puesto el porcentaje que queramos negociar en la creación de éste o aquel personaje, sino que su mayor aportación, lo que hizo distinto a Marvel es que fuera como el mundo real, que fuera un cosmos conectado y formado por personajes que reflejaran de alguna manera la realidad de los Estados Unidos de los años sesenta".

"A veces se habla de Stan Lee como si hubiera estado en Marvel toda su vida -concluye Julián-, cuando realmente sus contribuciones a la editorial tras su marcha, a comienzos de los setenta, son mínimas y anecdóticas. En ese tiempo fue responsable del matrimonio de Spider-Man, que supuso un problema gigantesco a la editorial durante años, y poco más. Creo que se le da una desmedida importancia a su figura porque de repente nos lo hemos vuelto a encontrar con todos esos cameos en todas esas películas, y habrá una parte del público que asocie Marvel a Stan Lee, pero lo cierto es que la Marvel de Stan Lee acabó hace muchas décadas".