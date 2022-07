Cada vez con más ímpetu, los científicos advierten de que el cambio climático está acelerándose a pasos agigantados. Con las extremas temperaturas y la ola de incendios como ejemplos, pasar a la acción se ha vuelto más indispensable que nunca. Y, entre las soluciones que algunos proponen, una llama especialmente la atención: trabajar menos. "Nos abriría la puerta a un futuro con más tiempo", defiende el ambientólogo Andreu Escrivá, y, precisamente, "necesitamos un mundo más lento para combatir la crisis climática".

Cuanto más trabajamos, mayor es la huella de carbono. "A más horas de trabajo, hay más actividad económica y, por tanto, mayor degradación ambiental", añade el Doctor en Química y miembro de Ecologistas en Acción Luis González. Esto se debe, dice, a un modelo energético dependiente de los combustibles fósiles que, unido al actual sistema socioeconómico, que "necesita consumir energía constantemente para crecer", es gravemente dañino para el planeta.

Pero, como recogió el investigador Philipp Frey en Los límites ecológicos del trabajo, la reducción de la jornada laboral por sí misma no es el santo grial contra el cambio climático. Es necesario un cambio completo en nuestro estilo de vida que pase desde apostar por medios de transportes alternativos al avión y al coche hasta consumir menos, más local y mejor. Algo para lo que sí sería muy beneficioso disponer de más tiempo y calma. Aunque, advierte el economista Joan Sanchis, no debe pasar por una disminución del sueldo, ni tampoco necesariamente por una bajada en la productividad.

Pero no hay una fórmula secreta de cuántas horas sería sostenible trabajar , señala el economista y autor del libro Cuatro días: Trabajar menos para vivir en un mundo mejor, Joan Sanchis. "No es tanto una cuestión de horas, sino que tiene que ajustarse al entorno , los tipos de trabajo y a lo que implican", explica a RTVE.es, "es algo que tenemos que valorar socialmente". Por ejemplo, si son empleos en los que se puede utilizar el teletrabajo, sería una muy buena opción añadida para evitar la contaminación.

De hecho, recopila el investigador Philipp Frey, una disminución del 1% en las horas de trabajo podría conducir a una bajada del 0,8% en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Además, mantener estas emisiones en unos 1610 kg de CO₂ al año per cápita ayudaría a limitar el calentamiento global a los dos grados que marcó como objetivo el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU ( IPCC ).

Del trío de países con jornadas laborales más cortas que las de España, solo está entre aquellos con mayores emisiones de CO₂ del informe Statistical Review of World Energy 2021 Alemania, por su gran dependencia del carbón. España , sin embargo, se encuentra en la octava posición de las naciones que emiten mayor volumen por habitante con seis toneladas. Una situación multifactorial, pero a la que, creen los expertos, podría ayudar reducir las horas de trabajo.

Los seres humanos no desperdiciamos solo ropa, sino también comida, un problema clave para la huella de carbono. Solo en 2020, los españoles arrojaron a la basura una media de 31 kilos/litros de alimentos por persona y, según Naciones Unidas, tirar comida supone entre el 8% y el 10% de las emisiones mundiales de GEI. Los motivos, señalan los expertos, suelen ser la falta de planificación y las prisas al hacer la compra. Así que contar con más tiempo también ayudaría a disminuir estas cifras.

Remendar un pantalón, por ejemplo, es mucho más costoso que comprar uno nuevo, y no únicamente por su precio. "Lo que más cuesta es el tiempo": hay que llevarlo hasta el costurero más cercano -o arreglarlo uno mismo- y encontrar un hueco para volver a recogerlo. "Pero si tuviésemos un día extra o trabajásemos menos durante toda la semana, tendríamos una mayor probabilidad de hacerlo", sugiere Escrivá. Un recado que ejemplifica la reutilización por encima del consumismo tan necesaria para cuidar la Tierra. De hecho, la ONU estima que la industria de la moda rápida es responsable de hasta un 8% de las emisiones.

Una mejora que no implicaría renunciar a los salarios y a la "productividad"

Una de las principales críticas que ha recibido la propuesta de reducir las horas de trabajo, contemplada ya en el proyecto de Agenda 2050 del Ejecutivo español, es que implicaría una reducción en el salario, tal y como probó Telefónica con su jornada de cuatro días en la que los empleados perdieron un 15% del sueldo. "Pero esto es totalmente falso, no debería ser así", apunta el economista, pues tampoco se espera necesariamente una bajada de la productividad.

01.32 min El debate sobre la jornada laboral de cuatro días: ¿más productividad o una medida "electoralista"?

"Precisamente, cuando se reduce la jornada, muchas veces la productividad mejora en determinados ámbitos", sobre todo en aquellos donde es más "intelectual". Una productividad entendida desde un punto cualitativo y no cuantitativo, específica, pues se busca precisamente alejarse del consumismo que está dañando la Tierra. "Tendríamos que revisar nuestro concepto de productividad, mejorarla no siempre implica consumir más materias primas, sino que hay un componente creativo e intelectual", afirma al recordar cómo los avances tecnológicos de las últimas décadas logran un impacto medioambiental menor.

Por otro lado, el doctor en Química y coautor de En la espiral de la energía, Luis González, explica que, de todos modos, producir menos bienes y servicios no tendría por qué significar una calidad de vida más baja. "Lo descubrimos de forma patente durante el confinamiento por la COVID, cuando la economía se paralizó y nuestras necesidades no se vieron resentidas". Avanzar hacia la sostenibilidad, sugiere, "requiere cambios en nuestros modelos de vida y en nuestra concepción del bienestar", pero no debe suponer nunca el desabastecimiento.