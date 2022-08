Lagunaseca: el pueblo de Cuenca con más cuadros que habitantes

La localidad de Lagunaseca, en la Serranía Alta de Cuenca, tiene actualmente más obras de arte que habitantes. La culpa es de Mariano Vélez, párroco jubilado que durante más de 50 años ha ido comprando cuadros y dedicando su tiempo libre a su segunda pasión: la restauración.

“Yo digo que he tenido dos vocaciones”, nos cuenta Mariano dentro de su taller, “primero la de cura, que es la que he estado ejerciendo todos estos años. No obstante, durante ese tiempo yo tenía un poco el escape de dedicarme a ir comprando cuadros y restaurando”, añade.

50 años coleccionando y reparando arte a golpe de pincel Su vida profesional la ha desarrollado en la gran capital y mientras dedicaba sus ratos libres a la labor de restaurador. Ahora, con todas estas obras siente que puede recompensar a su pueblo por todos sus años de ausencia. “Al año que viene hará 50 años que soy sacerdote, aunque actualmente estoy jubilado”, explica Mariano, “y en todos estos años no he podido venir al pueblo para nada, entonces yo me sentía con una cierta deuda y pensé ¿qué puedo hacer yo por mi pueblo?”. El párroco habla de su profesión con mucho cariño, aunque nos confiesa que siempre ha sentido un interés especial por el arte y esa inquietud fue la que le llevó a formarse en restauración en un taller del Arzobispado de Madrid. “Fui comprando cuadros, restaurando... Esto me fue animando y ahora no sería exagerado decir que tengo 150 cuadros", apunta entre risas.

Museo de la Restauración de Lagunaseca Ahora, este municipio quiere crear un Museo de la Restauración para exponer todas las obras que el sacerdote ha ido coleccionando y restaurando. Un proyecto que desde la localidad acogen con gran emoción, no solo por su singularidad, sino por lo que puede suponer a nivel turístico. El alcalde de este pequeño municipio de apenas 40 habitantes, José Martínez, lo ve como una gran oportunidad: “Aquí no hay mucha gente y, si esto sale adelante, habrá personas que puedan venir de otros lugares y este sería un sitio que le daría un aliciente al pueblo". Por su parte, Mariano lo tiene claro: “¿Qué voy a hacer yo con todas estas obras que me han llevado muchísimo tiempo? ¿Malvenderlas? ¡No, esto va para mi pueblo!", afirma.