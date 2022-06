Uno de los grandes hitos de esta cumbre de la OTAN, la ampliación a Suecia y Finlandia, podría no formalizarse si estos dos países "no cumplen con lo acordado" con Turquía, según ha advertido el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Estocolmo y Helsinki firmaron con Ankara un acuerdo para que esta levantara su veto y permitiera la entrada de los dos países nórdicos en la Alianza.

Concretamente, ha pedido que los dos países lleven a cabo cambios legislativos y que extraditen a 73 "terroristas", algo que según él se recoge en el memorándum firmado por los tres países para que Turquía levantara su veto a la entrada de Suecia y Finlandia en la Alianza. La ratificación en los parlamentos de cada miembro de la OTAN es un requisito necesario para el ingreso de un nuevo país, por lo que Ankara podría definitivamente vetarlo. En un primer momento, Turquía ha hablado de 33 personas.

"Esto es el comienzo. Seguiremos de cerca la aplicación de las promesas hechas en el memorándum y tomaremos medidas en consecuencia", ha afirmado el líder turco en una rueda de prensa al final de la cumbre de la OTAN en Madrid. Erdogan ha asegurado que si los dos países no cumplen lo prometido, no se enviará al Parlamento turco la ampliación. "Esto no es un proceso rápido. Saben que hay que eliminar al PKK y a las YPG (dos grupos armados kurdos). Tienen que cambiar sus leyes para esto y hay que dar pasos", ha añadido.

En una entrevista con TVE el miércoles, la primera ministra sueca, Magdalena Andersson,pidió antes de aceptar estas extradiciones "Si Turquía viene con una petición de extradición, examinaremos la solicitud, pero seguiremos la ley sueca y europea", ha puntualizado, tras defender que Suecia ha adaptado la legislación frente al terrorismo y su financiación. "Nunca extraditaremos a ciudadanos suecos, y si alguien no tiene vinculación con actividades terroristas, no tiene que preocuparse", ha añadido.

Por su parte, el presidente finlandés, Sauli Niinistö, aseguró desde Madrid "nada cambia" tras el acuerdo con Ankara respecto a la situación en su país de los militantes prokurdos acogidos. "Nuestra legislación cumple completamente con las demandas de Turquía", señaló, y aseguró que no será el Gobierno quien decida quién tiene que ser extraditado, sino en todo caso los tribunales.