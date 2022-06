El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha animado este martes a Indra a "hacer bien" el nombramiento de los consejeros independientes que deberá designar tras el cese de siete de ellos en los últimos días y ha insistido en que van a analizar los movimientos en el Consejo por si se derivase "algún elemento en relación a una eventual acción concertada".

Buenaventura ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha asistido a la jornada 'Foro sobre las ventajas de cotizar en Bolsa', y se ha referido, a preguntas de los periodistas, a lo ocurrido en la junta de accionistas de Indra, tras la decisión de SEPI, SAPA y Amber de cesar a cinco consejeros independientes de la compañía. Una sexta consejera ha presentado posteriormente su dimisión.

Además, ha recordado que ya anunciaron que iban a analizar la situación derivada de los cambios en el consejo y han pedido información. "Recibiremos la información adicional que necesitemos y cuando tengamos esa información, podremos formarnos un criterio sobre la situación", ha añadido, para precisar que no hay "plazos establecidos" para concluir este proceso.

Buenaventura: no se puede calificar lo ocurrido como "un escenario ideal"

En todo caso, ha afirmado que es "obvio" que no se puede calificar lo ocurrido como "un escenario ideal" y ha resaltado que consideró la situación "llamativa y preocupante".

"Son conocidas nuestras posiciones y ahora lo que tenemos es que analizar los datos que obtengamos", ha indicado Buenaventura, que ha señalado que no se está trabajando con un "plazo determinado" para la conclusión del análisis, para lo que, ha asegurado, se trabajará "con rigor y sin premura".

Según ha manifestado, lo que han trasladado es que van a analizar los movimientos en el Consejo por si se derivase "algún elemento en relación a una eventual acción concertada", pero ha precisado que no se va a pronunciar en este momento sobre "si existe o no existe, si hay indicios o no hay indicios o cuáles serían las consecuencias".

El presidente de la CNMV ha recordado que la norma establece que si uno o varios accionistas tienen más de un 30% del capital o designan a más de la mitad de los consejeros, se entiende como una toma de control y obliga a lanzar una OPA. "Eso es lo que dice la norma. No me estoy pronunciando sobre el caso porque no puedo", ha agregado.

En relación a los consejeros independientes, ha afirmado que son "esenciales" en una compañía cotizada y ha subrayado que hay dos elementos "esenciales": los números y la condición de independiente.

Así, ha dicho que la recomendación es el 50% en este tipo de casos y la calidad de independencia la determina la Ley de Sociedades de Capital "con una serie de requisitos". Por ello, ha manifestado que ese proceso de designación de nuevos consejeros independientes es "especialmente relevante" y, en este sentido, ha animado a Indra a "hacerlo bien". "Y ya está. Hasta ahí puedo leer", ha indicado.