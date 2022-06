Madrid se prepara para uno de sus mayores retos de seguridad al acoger la celebración de la cumbre de la OTAN. Con un despliegue policial de más de 10.000 agentes, el mayor de la historia reciente, y más de 5.000 participantes de 40 delegaciones, la movilidad en la capital se verá completamente trastocada.

El Gobierno y las autoridades madrileñas han llamado a los ciudadanos a minimizar los desplazamientos durante esos días, a utilizar el metro y trabajar desde casa si es posible. Se reforzará el transporte público entre los días 28 y 30: los autobuses de la EMT serán gratuitos y aumentará la frecuencia de seis líneas de metro.

"Van a ser días muy complicados. Es una excelente oportunidad para la proyección de la ciudad de Madrid, pero es cierto que la capital estará prácticamente bloqueada", ha asegurado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida a los medios.

En los alrededores de muchos hoteles de la Castellana y del paseo del Prado ya está prohibido aparcar para dejar espacio a los coches oficiales de las delegaciones, y la policía está retirando ya los vehículos, aunque no impondrá sanciones.

Los alrededores de IFEMA, donde se celebrará la cumbre, serán el espacio más afectado. Se establecerá un perímetro de seguridad de tres kilómetros, según ha adelantado el alcalde, y será muy difícil acercarse al recinto ferial si no se asiste al evento. Incluso para quien sí tenga acreditación los controles serán exhaustivos , según han avanzado fuentes de Interior. Por ejemplo, los periodistas que cubran el cónclave solo podrán acercarse hasta la estación de metro de Mar de Cristal y de ahí una lanzadera les llevará hasta IFEMA. Habrá restricciones en la A2, donde se cerrarán dos carriles y se verá muy afectada la M11.

Por otra parte, viajar en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) será gratis los días 28, 29 y 30 de junio , según ha anunciado Almeida. El servicio será gratuito "para facilitar a las personas que se tengan que mover, aunque es mejor no moverse en la ciudad", ha señalado el regidor.

Se habilitará una lanzadera de autobuses entre Mar de Cristal con la puerta norte de IFEMA para los asistentes a la cumbre. Funcionará de 9:00 de la mañana a 22:00 de la noche, excepto el día 29, cuando estará activa las 24 horas del día. No se podrá acceder sin acreditación. Se reforzarán además dos líneas de autobuses -la 104 y 112 de la EMT-, para dar servicio mientras dura la clausura de la cumbre. Las líneas 73 y 122 de bus con cabecera en la puerta sur de IFEMA se desplazan a las glorietas de la M-40 y de Don Juan de Borbón, respectivamente.

Hay prevista también marcha por el Orgullo crítico el día 28, pero se celebrará en el barrio de Carabanchel y no en las calles del centro, donde solía tener lugar.

El Gobierno no ve que ninguna amenaza suponga un "especial" motivo de preocupación, pero estará alerta ante posibles infiltraciones de movimientos antisistema en las manifestaciones que se puedan celebrar. Garantizan que se respetará el derecho a manifestarse, pero buscarán un equilibrio con la seguridad, por lo que es muy improbable que se puedan celebrar marchas en las zonas críticas (IFEMA y el eje Prado-Castellana, principalmente).

Hoteles llenos

Será difícil alojarse en un hotel en Madrid entre el 28 y el 30 de junio si no se tenía ya una reserva previa. Los hoteles de toda la comunidad prevén alcanzar una ocupación media del 70% durante la semana de la Cumbre de la OTAN, según una encuesta realizada por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM).

La ocupación será especialmente alta en los hoteles de lujo, algunos de los cuales ya no admiten reservas. Solo la delegación estadounidense, que se alojará en estos establecimientos a lo largo del Prado y la Castellana, ya supone un desembarco de cerca de mil personas en la capital.

Según la vicepresidenta ejecutiva de AEHM, Mar de Miguel, "estos acontecimientos tienen una gran repercusión para la proyección de la ciudad". "No obstante, esta gran resonancia conlleva a que muchos turistas no visiten Madrid por miedo a no encontrar plazas hoteleras", ha destacado en un comunicado.