El Eurogrupo congela el proyecto del fondo común de garantía de depósitos

Aunque al también ministro de Finanzas de Irlanda le hubiese gustado llegar más lejos, este enfoque limitado ha sido celebrado por su homólogo alemán, el liberal Christian Lindner: "Hemos hecho progresos que hacen avanzar el centro financiero de Europa y no comunitarizan riesgos", ha aplaudido tras la reunión.

Formalmente, el Eurogrupo no ha renunciado al fondo común de garantía de depósitos, pero sí ha acordado centrar los esfuerzos políticos de los próximos dos años sobre dossieres de la Unión Bancaria en mejorar el marco de reglas para gestión de crisis y para los fondos que cumplen la función del EDIS pero a nivel nacional.

"Hoy hemos acordado, como paso inmediato, el trabajo en la Unión Bancaria debería centrarse en fortalecer el marco común para gestión de crisis bancarias y el marco de esquemas nacionales de garantía de depósitos", reza el texto pactado por las capitales de la moneda común.

"Posteriormente, revisaremos el estado de la Unión Bancaria e identificaremos de la forma más consensuada posible otras medidas con respecto a los elementos pendientes para fortalecer y completarla", añade.

