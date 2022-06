Los mayores vuelven este año a disfrutar de los viajes del Imserso sin restricciones y además, sin pagar más por ellos. Los precios están congelados, pero los perjudicados son los hoteleros que no saben cómo van a afrontarlo: mientras todo sube, ellos siguen recibiendo el mismo beneficio.

El precio fijado por el Imserso es de 22 euros por persona y día. Mientras, la inflación está al alza: subidas de alimentación de un 150 %, de energía un 20 % y salariales de un 4,5 %. Por un lado, unos hacen cuentas para cuadrar presupuesto y otros disfrutan todo lo que pueden: "Cuesta menos y desconectamos unos días de la monotonía. Es barato, nos llevan y nos traen, si no, no podríamos viajar", explican algunos de los ciudadanos que disfrutan del programa de viajes.

Miguel Jiménez es presidente AEVAV: " Es una propuesta que inicialmente hicimos nosotros . Sí que tengo que decir que los de las agencias de viajes somos los menos perjudicados en ese sentido y los que menos tendríamos que decir que haya esa subida. Pero entendemos que es justo que nos sentemos a hablar y veamos cómo lo solucionamos. Estamos abiertos a cualquier tipo de iniciativa para solucionar el problema. Como conocedores del programa entendemos que puede ser un tipo de solución. Hay personas con unas rentas altas que se pueden permitir pagar un poquito más, una subida justa y no excesiva. Hacer cálculos y que sea lo mínimo posible para no tocar las bajas ", explica en ' La Hora de la 1 '.

"Los viajes no van a variar su precio"

Luis Barriga es el director del Imserso, remarca que ellos no fijan los precios que se pagan a los hoteles o a las agencias. Son las UTE adjudicatarias las que, una vez realizada la licitación, pactan y contratan con los proveedores de los servicios diversos, hoteles, agencias, transporte, sin que el Imserso pueda intervenir en dichos precios. El actual y vigente contrato con las UTE adjudicatarias se firmó en diciembre de 2021 y se va a prorrogar, tal y como estaba previsto: "Los viajes no van a variar su precio, lo anunció la ministra el otro día, y no está previsto que esos precios se incrementen a las personas que lo disfruten. El Imserso saca un concurso público, una operación muy compleja de ocho millones de pernoctaciones y llegan a acuerdos privados en los que la administración no puede entrar. En resumidas cuentas nosotros no fijamos el precio de las agencias, hoteles, ni viajes", afirma el director.

Modificar los pliegos para cambiar los precios de los viajes del Imserso no es legal. Por tanto, la única alternativa era cancelar la prórroga y volver a iniciar una nueva licitación. Algo que hubiese pospuesto durante meses el inicio de temporada con un coste mayor para el sector turístico: "Los viajes del Imserso son un derecho de los pensionistas españoles, si me permite el símil sería como decir que los tratamientos del sistema sanitario que son un derecho hubiese dos tipos de tratamientos. Considerarlo como derecho es lo que hace que mantengamos esa óptica de derecho", concluye Barriga.

La polémica está servida, seguir repartiendo felicidad o subir los precios y que el Imserso ya no sea para todos los bolsillos.