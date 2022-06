Abre en Vilarmaior o maior labirinto da Península, inspirado na estética celta

Inspiración celta

Adentrarse nel semella facelo nun videoxogo.Foi un empeño persoal dun xove delineante, que plasmou sobre a terra e con árbores un deseño inspirado nos petroglifos celtas famosos do concello de Vilarmaior.

"Dixemos: imos facer algo que teña relación cos antepasados, coas raíces, coas orixes, pois os celtas... Que figura? unha que se preste, non todas valen para facer un labirinto. Pois unha cruz celta", explica José Luis Meitín a orixe do labirinto.

Para o deseño contou co menorquín Raul Castellar, colaborador da maior autoridade mundial na materia labiríntica, o britanico Adrian Fischer.

"Busquei unha persoa, esto non é coller un labirinto dunha revista de pasatempos. Está deseñado para que a xente vaia avanzando, non van sentir que van tanto para atrás. Penso que vai funcionar ben".