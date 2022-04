Los periodos de confinamiento obligatorios por la pandemia han redescubierto los juegos de mesa. Pero el interés por esta actividad de ocio ya venía creciendo de unos años: un sector que reivindicar gozar de buena salud. En los centros de mayores se sigue jugando a la oca, el parchís, el tute, el mus o el dominó. Los boomers han crecido con el 'Monopoly', el 'Risk' o el 'Rummikub'. Y las generaciones más jóvenes prefieren variar de temática y resolver desafíos estratégicos e intelectuales.

Joaquim Dorca y Oriol Comas son dos boomers en una actividad de jóvenes. Fueron de los primeros en ver el potencial de los juegos de mesa . Dorca recuerda una anécdota que lo han llamado "de friki para arriba": "En el colegio, porque me gustaban los juegos de guerra, como poco me decían fascista". Los dos han hecho del juego un modo de vida: Dorca, editando juegos; Comas, haciendo difusión de esta forma de ocio que reivindica como acto cultural .

En España, llegó de la mano de la editorial Devir Iberia y su director, Joaquim Dorca, atribuye la buena acogida del producto al hecho que, durante la partida, ninguno de los participantes coge una gran ventaja respecto a los oponentes . Esto significa que el suspense se mantiene hasta el final, cosa que no ocurre con el 'Monopoly' . Y que además cambia la filosofía del juego: no se trata de machacar a los oponentes, sino de colaborar con ellos.

Laura González, propietaria de Replay Boardgame Outlet Café , un local donde pasar una tarde jugando con los amigos mientras se toma una hamburguesa, recalca que hay que distinguir juego de apuesta. " El juego de mesa no es un juego de apuestas . Con las apuestas estás generando una posible adicción . Las apuestas suelen aislar y, en cambio, aquí, se trata de socializar", matiza González. De hecho, este es el gran caballo de batalla del sector, que no entiende que las casas de apuestas sean llamadas salones de juegos.

Juegos de guerra, una clase de juegos

No hay manera más pacífica de jugar a soldados que entablar una partida de wargames, juegos de guerra con ejércitos de fichas. Cada jugador representa un ejército, un batallón o un pelotón; las fichas tienen distintos valores y pueden moverse según si tienen unas características u otras. Así, delante de un tablero, se pueden recrear batallas históricas o anticipar acciones militares de guerras posibles. No en vano, los wargames sirven para el entrenamiento militar.

Los aficionados a los "wargames" suelen ser también grandes aficionados a la historia REPOR

Los aficionados a estos juegos de guerra son también personas interesadas por la historia. Si hay un episodio histórico que les atrae, igual que leen un libro o ven una película sobre el tema, juegan a un juego. Saben historia y aprenden de la historia.

00.44 min El Condensador de Fluzo - Curiosidades históricas - "Wargames"

Òscar Oliver, miembro del club Snafu de Sabadell, lleva meses jugando junto a otros cinco compañeros, una partida que revive el sitio de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial: "A mí, me ha tocado defender tantas veces la Unión Soviética que, sin estudiar geografía rusa, me sé la geografía rusa al dedillo".

“Los #WarGames permiten revivir y cambiar grandes momentos de la Historia. En @snafustore puedes adentrarte en la II G.Mundial o la Guerra de Sucesión española������️ @ArtWStudio

JUEGOS DE SOCIEDAD este domingo en @rtvenoticias pic.twitter.com/JGR1oBdDOF“ — Repor TVE (canal 24h) (@reportve) March 30, 2022

Iván Prat, creador del juego '1714. El cas dels catalans' explica que, además de probar distintas mecánicas de juego para saber si funcionaría, para desarrollar la temática tuvo que leerse cuatro densos libros de historia sobre la Guerra de Sucesión "de autores reconocidos de distintos países".

“Intentas cambiar el curso de la historia, si no ¿qué gracia tendrían?“

Para Olvier, la emoción en los wargames históricos está en que "intentas cambiar el curso de la historia, si no ¿qué gracia tendrían?". Y Prat precisa que "se intenta que se pueda representar el conflicto con diferentes resultados, pero no muy diferentes de la realidad, porque si no se trataría de ciencia ficción". Así que no hay suspense sobre quién gana o pierde la batalla. Lo que engancha es el desarrollo, cómo se llega al resultado final de la partida.

“El buen jugador es aquel que es capaz de ganar teniendo el peor de los azares“

"En este tipo de juegos, el azar influye, pero el buen jugador es aquel que es capaz de ganar teniendo el peor de los azares. Y este azar tiene que estar porque si no, no sería un juego, sería un problema matemático", afirma Oliver.