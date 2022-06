Kasia Galliano, ha sido hallada muerta en su casa de Marbella, Málaga. Según las primeras investigaciones, podría tratarse de una sobredosis, pero se barajan distintas causas de la muerte.

La Policía acudió a su domicilio marbellí tras ser alertados por su hija pequeña de que desde hacía cuatro días no respondía a sus llamadas. Kasia llevaba casi 10 años en una batalla legal contra su exmarido por la custodia de sus tres hijas.

"Era muy buen y divertida"

Teodora trabajaba en la casa de la fallecida: "Ella era muy buena. muy cariñosa, alegre y amable. Ante todo de buen corazón. Después del juicio ella se vino abajo. Duró pocos días, una semana. Me mandó mensajes para que viniese a casa, y dejó de hacerlo.

Teodora ha asegurado en 'La Hora de la 1' que la exprincesa siempre contestaba a los mensajes y que le extrañó que no lo hiciera: "Fue raro, ella siempre estaba atenta. Cuando no me contestó pensé que estaba dormida. Es muy triste", ha relatado.

Fuentes cercanas a la familia han pedido respeto en estos momentos y aseguran que creen que Kasia murió por causas naturales.