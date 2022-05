El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado este sábado su confianza en que su partido gane las próximas elecciones andaluzas y que en esta comunidad comience el cambio de rumbo políticopara "echar" a Pedro Sánchez del Gobierno y "limpiar en quince minutos la porquería de la legislación de la izquierda".

En un acto público celebrado en Granada junto a la candidata de Vox a presidir la Junta de Andalucía, Macarena Olona, Abascal ha pronosticado que las elecciones del 19J marcarán el inicio del cambio nacional, un cambio liderado por su formación.

"Queremos un cambio real, porque queremos borrar de un plumazo la legislación de la izquierda. Con la mayoría que España necesita, todo eso será solo una pesadilla lejana, nos va a durar quince minutos la porquería de Podemos y del PSOE, de Zapatero a Sánchez", ha avanzado el líder nacional de Vox.

"Qué susto se van a pegar algunos el 19J", ha resumido Abascal, que ha presumido de apoyo social frente a los insultos de los adversarios políticos y el empeño de mentir sobre las ideas de Vox y sus representantes.

"A Moreno se le está poniendo cara de vicepresidente"

Abascal ha afirmado que el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Juan Manuel Moreno, ha empezado "muy mal" al decir que se plantea repetir la convocatoria y ha ironizado con que "se le está poniendo cara de vicepresidente, no sabemos si del PSOE o de Macarena Olona, eso lo tendrá que decidir el PP, que se lo tendrá que decir a los andaluces", ha sostenido.

En este sentido, ha reprochado a Moreno que mientras su partido "tiende la mano" a los acuerdos con el PSOE "todo sean líneas rojas con Vox, con la izquierda, no" y que haya incumplido los acuerdos con su formación en Andalucía, como el vinculado a la inmigración ilegal o el cambio de la Ley de la Memoria Histórica.

También ha advertido al PP de que su formación sale a ganar y ha considerado que no será fácil, pero sí posible, una confianza que "abonan estas plazas llenas". "No vamos a votar con la izquierda y el PSOE. Si no ganamos y nuestros votos son necesarios, no vamos a permitir chantajes ni se van a entregar gratis para frustrar otra vez el cambio por miedos y cobardías del PP", ha avisado

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha aprovechado el acto para anunciar el final de la causa iniciada por Andaluces Levantaos por su empadronamiento en Salobreña. "Estoy en casa y soy vuestra", ha destacado Olona, quien después de ser vitoreada ha dicho que su partido está volcado en ganar la presidencia de Andalucía.

"Y no hay encuesta capaz de esconder el cambio extraordinario que estáis impulsando en la calle, porque algo extraordinario está pasando", ha recalcado, tras lo que ha asegurado que "el cambio real es imparable".

Olona ha recordado que el cambio pudo llegar en las anteriores elecciones pero se frustró con un acuerdo entre el PP y Cs, a los que ha reprochado no haber "dado un meneo" a Andalucía.