¿Jornada continua o partida en los colegios? La cuestión no es nada novedosa, más bien es un "clásico" que aparece con frecuencia en conversaciones que se mantienen a las puertas de las escuelas o en los chats de padres y madres. Si el debate ha cobrado fuerza esta semana es por la publicación de un estudio que apunta al impacto negativo del horario "intensivo" de mañana —el que más se extiende— en los escolares y sus familias, algo que también recogen otras investigaciones pero que no comparten los docentes ni algunos progenitores.

Como es habitual en el ámbito de la enseñanza, hay 17 realidades en España (tantas como comunidades autónomas, que son las que tienen dichas competencias educativas). Pero además ocurre que es en los centros donde muchas veces se toma esta decisión relacionada con los horarios escolares en la que se mezclan educación, salud, economía o conciliación.

Francisco José Morales Yago, doctor en Ciencias de la Educación y profesor de la UNED, lleva dos décadas investigando el cambio de jornada escolar en los centros educativos y asegura que lo que hay detrás es "una lucha de intereses bestial". "La implantación de la jornada continua se debe más a factores de acomodación familiar y laboral del profesorado y de las familias que a un interés en que el alumnado mejore su calidad educativa, su aprendizaje o su socialización. Eso se está dejando en un segundo plano", recalca en una conversación con RTVE.es.

También la socióloga de la Universidad de Valencia Sandra Obiol lleva años abordando este asunto junto a otros investigadores y advierte de que se están haciendo cambios "sin saber qué consecuencias" tienen sobre la población infantil. "No hay datos oficiales ni sobre las evaluaciones que hacen las conserjerías ni sobre qué porcentaje de niños ni de escuelas hacen estos horarios. Tampoco sobre si hablamos de un fenómeno de escuela pública o de privada y concertada. Cambiar de jornada sin un análisis es como ir al médico y que, sin verte, te digan que hay que operar", apunta.

Ambos investigadores coinciden en que se trata de un debate enquistado que, además de generar enorme crispación en el entorno educativo, está envuelto por un halo de confusión. No hay plataformas oficiales donde las familias puedan informarse, cuesta encontrar de manera rápida qué centros aplican un modelo u otro, y es común escuchar argumentos contradictorios entre quienes defienden la jornada que divide las clases en dos tramos, con un descanso en medio, y los que prefieren la que concentra la actividad en las horas de la mañana.

Desde el sindicato de enseñanza ANPE también señalan que no hay estadísticas a nivel estatal y explican que, en gran medida, es porque son los centros los que deciden sobre las jornadas, tras la petición del Consejo Escolar y la votación favorable del censo y de las familias . Además, a raíz de la pandemia numerosas escuelas cambiaron de jornada partida a continua para reducir el número de entradas y salidas, y está pendiente aún ver si se consolidan o no esos horarios por medio de votación.

Más tarde, la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) afirmó que su planteamiento coincide con el de los pediatras valencianos, si bien señalan que no existe ningún estudio científico que avale que una alternativa es superior a la otra. Respecto al horario de la comida de mediodía, ven conveniente que en los más pequeños se realice entre las 13:00 y las 14:00 horas , lo que se ajustaría más a la jornada partida. Además, sostienen que los periodos prolongados de ayuno, especialmente en niños pequeños, no son adecuados.

"Hemos revisado todo lo que había en los últimos 30 años para comprender qué hay encima de la mesa porque a veces los mensajes que llegan son contradictorios. No hay evidencia cientifica, rigurosa, sobre el rendimiento del alumnado en España (...) lo que si tiene una investigación rigurosa a nivel internacional es que cuando la escuela se expande tanto en términos lectivos como no lectivos , ahí si hay un impacto positivo importante sobre el alumnado vulnerable y sobre el bienestar socioemocional de los alumnos", sostiene el director de Educación de ESADE, Lucas Gortázar.

En ese sindicato de trabajadores de la enseñanza consideran que lo que se está haciendo es "confundir la jornada educativa con la jornada asistencial" y subrayan que las nececesidades de la famiilia desde el punto de vista de la conciliación "no pueden condicionar la jornada educativa". Es muy importante que se cubran, puntualizan, pero de otro modo. "La gente esta pensando que vamos a trabajar menos y no se trabaja menos , se organiza de otra manera porque cuando se acaba la jornada continua nosotros tenemos que seguir", añade Fernández.

División en las familias y la conciliación, en el centro

Las conversaciones con padres y madres que residen en distintas comunidades de España tampoco dan idea de consenso. Los partidarios de la continuada ven un "incordio" desplazarse cuatro veces al día al colegio (si sus hijos no se quedan en el comedor) y agradecen poder pasar más tiempo con ellos en caso de no trabajar por las tardes. También entienden que es mejor para los niños condensar las horas lectivas en la mañana y permitir que disfruten de más tiempo libre al acabar.

"Los míos tienen jornada continua. Van de 9:00 a 14:00, y lo veo genial. Nosotros (en su generación) sí íbamos al colegio hasta las 17:00, pero no había tantas extraescolares. Es que ahora, cuando no están apuntados a fútbol están apuntados a informática o a inglés. No tienen tiempo de ser niños", opina Ruth, madre de un niño y una niña de 6 y 3 años, respectivamente, que van a un colegio público de la provincia de Granada. Ella no le ve perjuicio a ese horario sino todo lo contrario.

Sara lo ve de forma muy distinta. Su hijo de 5 años acude a un colegio (concertado) con jornada partida del que sale a las 16:45 horas. Por los horarios laborales que tienen tanto su pareja como ella, ve "imposible" que pudieran organizarse para recogerlo más pronto, ya que incluso quedándose en el comedor tras las clases saldría antes que ahora. Además, le parece que para los niños es más "relajado" hacer un parón para comer y dormir la siesta un rato, en lugar de comer tan tarde.

Hay quienes defienden que el tiempo que pasan los escolares en los colegios puede ser exactamente el mismo con una jornada que con otra, si los padres lo necesitan para conciliar, ya que el comedor empieza a las 14:00 horas pero se prolonga más tiempo y después dan comienzo las extraescolares. Eso encaja con lo que cuenta Juan; sus hijos comenzaron con jornada partida, pero, como consecuencia de la COVID, se implantó el horario continuo en el centro, amparándose en una medida excepcional impulsada por la Comunidad de Madrid. Ese cambio no les ha supuesto tener que reorganizarse para recoger a sus hijos, que "se quedan en el comedor y salen a la misma hora que antes".

Otros padres, en cambio, afirman que hay centros donde sí hay diferencia de horarios. El tiempo de comedor a veces se reduce y, según cuenta Sonia, una madre que vive en Aldaya (Valencia), el vacío se acaba "rellenando" con talleres o extraescolares.

Ella votó a hace un mes a favor de mantener la jornada escolar en horario partido, y no lo hizo pensando en la conciliación (ya tiene jornada reducida en su trabajo) sino por considerar que la fórmula actual se adapta mejor al bienestar de su hijo. "Están acostumbrados a tener una hora de comida, y creo que las 13:00 es un buen horario para comer", dice. Además, la propuesta alternativa era dejar al pequeño en unas actividades que se organizarían para el tiempo posterior a las comidas, hasta las 17:00 horas, sin posibilidad de recogerlo a la misma hora que antes. De esa forma saldría unos 40 minutos más tarde del 'cole' cada día, algo que no le pareció "justo" para el niño.

Lo que sí cuenta Sonia es que esas actividades iban a ser gratuitas, algo poco común en otras comunidades, según lo percibe José Manuel Simancas, vicepresidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Al menos en la Comunidad de Madrid lo que ofertan las AMPAS, explica, son extaescolares que, en la inmensa mayoría de casos, son de pago y se convierten en la "tabla de salvación" para numerosos padres y madres.

Iván da fe de esto. Su hija de 4 años está cursando el primer nivel de Infantil en horario de mañana, por ser el que ya estaba fijado en el colegio público en el que la matricularon, y cuenta que está resultando difícil conciliar. "La única forma que tienes de poder acoplar tu horario de trabajo y que te permita o bien recoger a tu hija o llevarla al cole es, o recurriendo a familiares o pagando (comedor o extraescolares). Eso nos exige un esfuerzo económico que, por suerte, podemos asumir. Otras familias quizá no pueden y lo solucionan a costa de familiares, si los tienen, y si no, renunciando igualmente a ingresos económicos porque seguramente uno de ellos, y muchas veces es, con más frecuencia la mujer, tiene que reducir su jornada laboral o renunciar al trabajo para poder asumir el cuidado de los hijos", lamenta.