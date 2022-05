La Plataforma EDRI, que se define como la “espina dorsal” del movimiento por los derechos digitales en Europa y que ha capitaneado las protestas contra esta ley, cree que sí. En un comunicado afirma que, al obligar a levantar el candado de las comunicaciones privadas para la comprobación de que no contienen material de abusos sexuales contra los menores, se abre la puerta a que se comprueben todos los contenidos en general, lo que posibilitará en la práctica “un abanico de tácticas de vigilancia autoritarias”. En consecuencia, dice esta organización, también está en riesgo la confidencialidad de “periodistas, filtradores de información, defensores de los derechos, abogados, doctores entre otros”.

Para EDRI la incorporación del control judicial o de un organismo administrativo independiente que dicte las “órdenes de detección” que activarán la exploración de las comunicaciones privadas es una medida “cosmética”. Defiende esta entidad que las empresas de comunicaciones siguen siendo las responsables de identificar y mitigar los riesgos que detecten. Además serán susceptibles de recibir una “orden de detección” a menos que demuestren en su evaluación de riesgos que la posibilidad de abuso infantil “no existe en absoluto”. EDRI afirma que este es un objetivo inalcanzable y generará como consecuencia que los proveedores implanten tantas “medidas preventivas” como puedan para evitar tener que afrontar responsabilidades.

“1/8 Today is a worrying day for all of us using online private communications: our personal chats & messages are at risk of being spied on at all times, as the @EU_Commission just proposed a Regulation laying down rules to detect & remove #CSAM online pic.twitter.com/IujjWCQdeO“