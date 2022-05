Es difícil contar la cantidad de historias que conocemos a través de la fotografía. En esta era de pantallazos y fácil acceso a "bancos de contenidos", el fotoperiodismo se enfrenta a retos de calado.

Una realidad sobre la que se ha reflexionado en la última edición del Congreso de Periodismo de Huesca con la participación de Juan Carlos Tomasi, fotoperiodista de Médicos Sin Fronteras y Anna Surinyach, fotoperiodista de Revista 5Ws.

Anna Surinyach, fotoperiodista de la Revista 5Ws

Las migraciones, personas refugiadas, la pandemia, los derechos humanos... son el objetivo de Anna Surinyach. Hoy es freelance y editora de la Revista 5Ws. Antes pasó seis años trabajando para Médicos sin Fronteras. Una trayectoria que le ha permitido conocer de primera mano y acceder a realidades sociales que normalmente vemos de pasada en los medios de comunicación, y de refilón o distorsionadas en las redes sociales.

Anna Surinyach durante la entrevista. CÁMARA ABIERTA

“El reto para mí es sacar un paquete de imágenes que te hagan ver aquello que la gente común no ve“

"Todo el mundo lleva una buena cámara en el bolsillo y todo el mundo es capaz -eso creo- de sacar una buena imagen. El reto para mí es ser capaz de sacar un paquete de imágenes que te cuenten una historia y sobre todo que te hagan ver aquello que la gente común no ve, que te den un punto de vista distinto y te hagan preguntarte muchas cosas".

Imagen tomada por la fotoperiodista Anna Surinyach. CÁMARA ABIERTA

“Las redes sociales son tanto aliadas como enemigas.“

"Yo creo que las redes sociales son tanto aliadas como enemigas. Muchas veces se genera confusión. Cuando se habla, por ejemplo, de fotografiar a muertos, se vio con los atentados en Barcelona; corrieron muchísimas imágenes hechas por gente ciudadana que pasaba por las Ramblas, en la zona donde se identificaba a los cuerpos. Eso se confunde con fotoperiodismo. Se ponía todo en el mismo saco y se hablaba de que el fotoperiodismo no respeta la intimidad de las personas. En ese sentido, perjudican al fotoperiodismo. Pero por otro lado, soy editora gráfica de Revista 5Ws, que sin las redes sociales no hubiese funcionado nunca, siendo una revista donde el fotoperiodismo es una de las bazas más importantes que tenemos".

"Yo batallo mucho para que no se saque el fotoperiodismo del periodismo en las universidades. Cada vez hay menos universidades de periodismo que mantienen esa asignatura de fotoperiodismo. Para mí, la asignatura de fotoperiodismo no es solo por si quieres ser fotoperiodista, sino porque hay que entender la imagen; qué están contando las imágenes, y reflexionar mucho sobre por qué usas determinadas imágenes. El fotoperiodismo no es solo contar historias en imágenes, y eso sí que creo a veces cojea a nivel de valoración".