07:53

Las entregas de gas natural ruso a Austria continúan sin restricciones y no hay indicación de que eso cambiará, ha explicado la ministra de energía austríaca, Leonore Gewessler, en la radio ORF. Al ser preguntada sobre si había algún indicio de que el gas de Rusia podría ser cortado como en Polonia o Bulgaria, Gewessler ha asegurado: "No, no tenemos tales indicaciones ... las entregas a Austria permanecen sin restricciones." Austria obtiene el 80% de su gas de Rusia.