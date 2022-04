Amnistía Internacional ha calificado la sentencia como "una farsa de justicia de proporciones espectaculares" y "un golpe devastador no solo para Osman Kavala sino para cualquiera que crea en la justicia".

"La sentencia desafía toda lógica. La fiscalía no ha aportado ninguna prueba para las acusaciones sin base de (intentar) derrocar el Gobierno. La sentencia injusta demuestra que el juicio únicamente es un intento de silenciar voces independientes", ha declarado Nils Muiznieks, director de la organización en Europa.

"Es el peor resultado posible de esta farsa de juicio: horrible, cruel y malvado", ha escrito en Twitter Emma Sinclair-Webb, responsable para Turquía de Human Rights Watch.

“The worst possible outcome to this show trial as Osman Kavala is convicted of attempting to overthrow the govt & sentenced to aggravated life imprisonment; the 7 others convicted of aiding him and sentenced to 18 yrs and immediately arrested. Horrifying, cruel and evil pic.twitter.com/opoflchHem“