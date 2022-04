La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha informado de que en España hay ya casi 15.700 niños ucranianos escolarizados y ha anunciado que el Gobierno pondrá a disposición de las comunidades que los acogen recursos económicos, aulas de apoyo, materiales traducidos a distintas lenguas y ha añadido: “Vamos a distribuir 200 auxiliares de conversación en las próximas semanas”.

En una entrevista en RNE, Alegría ha anunciado estas medidas preguntada por el caso de Torrevieja, donde la escolarización de estos menores está saturando algunos centros. En este sentido, ha reconocido que “hay municipios que encuentran mayor concentración” de niños procedentes de Ucrania, pero ha añadido: “El Ministerio y las comunidades tenemos un grupo de trabajo que nos reunimos casi semanalmente y hablamos todos los días para poner soluciones”.

Ha explicado que la distribución de los niños refugiados que llegan huyendo de la guerra en Ucrania “no está siendo homogénea” y que se instalan principalmente en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y en Madrid, porque “muchos acuden a comunidades donde ya hay lazos familiares”.

Aún así, “el proceso de escolarización se está dando de manera muy rápida y efectiva”, ha asegurado, y lo ha dicho tras visitar este jueves La Rioja, donde hay allí 97 niños ucranianos escolarizados.

Advierte a las CCAA de que no pueden "contravenir" a la Lomloe

En otro orden de cuestiones, la titular de Educación ha advertido a las comunidades autónomas que no pueden en "ningún caso contravenir" la Lomloe en alusión a algunos gobiernos autónomicos como el de Murcia que según publica el diario El Mundo prevé mantener el límite de suspensos para pasar de curso en la ESO y pedir una nota media mínima de un 5 para lograr el título, algo que contravendría la nueva ley educativa.

"La competencia en materia educativa la tienen las comunidades y ahora, una vez aprobados los decetos de enseñanza, pueden ampliarlos, lo que no se puede en ningún caso es contravenir una ley aprobada en el Conreso de los Diputados y si hay alguna cuestión que contraviene, el Gobierno actuará", ha garantizado Alegría.

La ministra ha asegurado, no obstante, no tener aún ninguna información oficial sobre las intenciones del Gobierno murciano y ha explicado que, a partir de que se produzca la exposición publica, "el ministerio puede responder". Ha recordado, no obstante, que en el caso de Murcia, se produjo anteriormente un conflicto por la publicación de un decreto para el distrito único, del que fue advertido al contravenir la ley vigente y "rectificaron". "Si ahora hay alguna cuestión que va en dirección contraria a la Lomloe se advertirá", ha insistido.