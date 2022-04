El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha advertido de que la confianza de su Govern con el Gobierno de España es “cero” por el supuesto espionaje a líderes independentistas mediante el sistema Pegasus y ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que restaure “el juego limpio” y la “privacidad” vulnerada en el “peor escándalo de espionaje de la democracia” española. “Si no, es inviable que pueda continuar cualquier colaboración política” entre gobiernos, ha añadido. Ha vuelto a exigir responsabilidades y ha pedido a Sánchez que aclare “a quién se ha espiado”, “quién dio la orden” y quién “supervisó” la operación.

El ‘president’ catalán ha hecho declaraciones a la prensa tras reunirse en Madrid con los partidos independentistas que supuestamente han sido espiados: ERC, Junts, PDeCAT, CUP y Bildu. Y también con Unidas Podemos, que exige igualmente responsabilidades por lo ocurrido. Lo ha hecho un día después de amenazar a Sánchez con retirarle el apoyo de ERC en el Congreso si no asume responsabilidades. Además, el presidente catalán dio por congelada la mesa de diálogo sobre Cataluña hasta entonces.

“Es evidente que en una legislatura hay un mínimo de confianza que se debe preservar. En estos momentos la confianza es cero porque si has sido espiado no puede haber confianza”, ha asegurado. “Es imprescindible que se restaure el juego limpio y la privacidad y que se garantice que el espionaje no es la fórmula de hacer política en España”, ha añadido, y ha zanjado: “Si esto no se puede restablecer, si esta mínima confianza en que no eres espiado por ejercer tu compromiso político, es inviable que pueda continuar cualquier colaboración política”.

La tensión entre ambos Gobiernos ha aumentado y a Aragonès no le valen las reiteradas explicaciones del Ejecutivo respecto a que "no tiene nada que ocultar" ni "nada que ver" con este espionaje. El Gobierno no ha aclarado aún si dispone del sistema Pegasus y si lo ha utilizado el CNI, a quien apunta directamente Aragonès, ya que es una cuestión "de Estado" y de "seguridad nacional", algo que protege la ley. Sí ha dicho que el CNI actúa "con legalidad".

"No puedes pretender que todo siga igual" Este mismo jueves, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha advertido a Aragonès en TVE de que "no conviene frivolizar con la estabilidad del país y del Gobierno" ya que los españoles necesitan "tranquilidad y estabilidad". Y ha recalcado también los "esfuerzos" hechos por Sánchez para restaurar la "normalidad" en Cataluña y su apuesta por la "vía política" y del diálogo para resolver el conflicto. En este sentido, ha pedido a Aragonès un "esfuerzo" para "no romper la confianza". Rodríguez responde a la amenaza de Aragonès: "No conviene frivolizar con la estabilidad del país y del Gobierno" Pero el 'president' se ha mostrado muy contundente. "Si pretendes que tu socio te siga dando apoyo en la legislatura, tienes que tomar decisiones, tienes que ser muy claro y llegar hasta el final. No puedes pretender que todo siga igual", ha zanjado. “Es el espionaje más masivo hasta el momento“ Aragonès ha aseverado que el ‘software’ por el que habrían sido espiadas más de 60 personas “solo lo puede comprar los Estados” y “adquirir agencias independientes de los Estados soberanos”: “Es el espionaje más masivo hasta el momento”, ha asegurado, y ha señalado que ha afectado a los últimos cuatro presidentes de Cataluña, a los últimos dos del Parlament, a diputados del Congreso, del Parlamento Europeo, abogados, activistas… y ha asegurado que es “extremadamente grave”. Por ello, ha pedido una investigación interna en el Ejecutivo “con supervisión independiente” y ha añadido que “la pelota está en el tejado del Gobierno del Estado”. “Debe decidir hasta qué punto es transparente y cuál es el nivel de responsabilidad que piensa asumir”, ha proseguido, y ha reiterado su petición de “medidas claras, concretas e inmediatas”.