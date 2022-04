Desde hace más de 50 años, Ali Akbar recorre las calles del distrito parisino de Saint Germain "cantando" las noticias diarias. Este palestino de 70 años es lo que se conoce como un voceador de prensa o vendedor de periódicos ambulante, una figura muy importante en el cine, pero que ha ido disminuyendo en la vida real, hasta convertir a Akbar en el último de la capital francesa.



Cada día anda unos diez kilómetros gritando que lleva el periódico Le Monde recién salido de las rotativas y vende una media de 40 diarios. "Estoy bien con la gente. Te tiene que gustar. Ahora ya lo hago porque me divierte", cuenta a un equipo de TVE, Ali, que ve como en los últimos años los jóvenes ya apenas los compran al seguir las noticias por internet.



Pero no solo han cambiado las costumbres sino también los precios. Akbar ha sido testigo del encarecimiento de la vida en Francia: ahora el periódico ya cuesta 3,20 euros. A este repartidor también le impactó de lleno la crisis de la COVID-19, ya que el confinamiento y cierre de la hostelería francesa casi le arruinan. No obstante, sigue siendo una figura importante en el barrio y Akbar es tan popular que incluso los vecinos le han hecho un colorido mural en una de las calles.



Con el periodo electoral en Francia, Akbar asegura que se vende hasta un 10% más de periódicos y un 30% si el día posterior a las votaciones. No alcanza, sin embargo, las cifras de hace 15 años, cuando vendía entre unos 400 y 500 periódicos, frente a los 80 de ahora. El voceador de noticias ha vivido desde Valéry Giscard d'Estaing, las elecciones de los otros cinco presidentes de la V República y, ahora como el resto del vecindario, presta sobre todo atención a los sondeos ante la segunda vuelta del 24 de abril.

