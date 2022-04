Muere David McKee, autor e ilustrador de 'Elmer', a los 85 años

David Mckee, el autor e ilustrador de los populares libros para niños protagonizados por Elmer, un elefante de colores, ha muerto a los 87 años rodeado de su familia tras una breve enfermedad en el sur de Francia, donde ha pasado gran parte de su tiempo durante los últimos años. Más de 50 años publicando historias como Elmer y la serpiente, Elmer y el canguro, entre otros, son ya referentes imborrables de muchas generaciones de niños y de padres. La editorial Beascoa publicaba sus libros en España desde hace 20 años.

La primera historia de su personaje más popular, Elmer, se publicó por primera vez en 1968. Los temas de inclusión, celebración y amistad que recorren las historias de Elmer son todo un reflejo del carácter de David y de su actitud ante la vida. Por ello, deja un increíble legado para los niños de todo el mundo.

Elmer permanecerá como una de las series infantiles más icónicas y leídas de todos los tiempos, habiendo vendido más de diez millones de ejemplares en todo el mundo. David escribió e ilustró veintinueve libros originales de Elmer que, colectivamente, han sido traducidos a más de sesenta idiomas.

Un gran autor con una larga trayectoria

David nació en Devon y estudió en el Plymouth Art College. Su trabajo le permitió viajar por el mundo y pasar grandes periodos en Barcelona, Niza, Londres, París e Italia. Al inicio de su carrera, vendió dibujos humorísticos a revistas y periódicos como The Times Educational Supplement, Punch y el Reader’s Digest.

El primer libro de David, La historia de Tucán, fue publicado en 1964 por Klaus Flugge mientras trabajaba en Abelard-Schuman. Una vez Klaus fundó Andersen Press en 1976, David se convirtió en un pilar de la editorial inglesa, pues creó más de cincuenta libros para ella.

Además de autor infantil, David tuvo una exitosa carrera como artista plástico, y a través de las producciones de King Rollo cocrearon algunos de los más emblemáticos programas animados de la historia. Entre ellos, Mr Benn, basado en la serie de libros de David sobre el explorador que, a través de una tienda de disfraces mágica, vive fantásticas aventuras. La serie celebró su cincuenta aniversario desde su estreno en la BBC el pasado 2021.



Su editor, Klaus Flugge, ha comunicado: «Estoy devastado por la repentina muerte de David McKee, mi mejor amigo. Fue una voz singular y una luz radiante para los libros infantiles que resaltaban la inclusividad, la diversidad y partes de nuestro mundo que no siempre están presentes en las publicaciones para niños. Sus libros clásicos, incluidos Elmer, Los dos monstruos y Ahora no, Bernardo, entre tantos, entre tantos otros, se han convertido en parte del canon de la literatura infantil, y esperamos que muchas generaciones venideras sigan disfrutando de ellos».



David recibió un doctorado honorario de la Open University en el Plymouth College of Art en 2011. Fue nombrado ganador del premio BookTrust Lifetime Achievement Award en 2020 y también ganó el premio al Ilustrador del Año en los British Book Awards de ese año.



En declaraciones a BookTrust en 2020, David dijo: «Los libros infantiles pueden contribuir a cambiar malos comportamientos y son fundamentales para ayudar a los niños a formar su visión del mundo. Los libros ilustrados son la primera visión que un niño tiene del mundo del arte y, en cierto modo, especialmente en algunos de mis libros, las ilustraciones son más importantes que la historia».