Cuando se cumplen 43 días de guerra en Ucrania, analizamos con Francisco Gan Pampols, teniente general en la reserva, la situación sobre el terreno y los posibles finales del conflicto, en tiempo y en forma.

Tras las conversaciones de Estambul entre las partes, se percibió cierto cambio. Rusia se comprometió a rebajar la presión militar sobre determinadas zonas y, de algún modo, se está cumpliendo. La duda es: ¿ese movimiento de tropas es un gesto real hacia Ucrania, hacia la paz, o es una mera estrategia de reorganización?

Bueno, pregunta difícil donde las haya, porque hay que hacer un poco de prospectiva y no quedarnos solo con lo que vemos. Aparentemente es un repliegue. Es decir, no ha habido una retirada desordenada de las tropas, sino que se han replegado de una forma más o menos ordenada. Aparentemente, insisto. Lo que parece es que era una acción retrógrada. Se volvían a su territorio porque su capacidad de combate estaba bastante disminuida y, antes de que fuera irreversible el daño, lo que se ha hecho ha sido retirarlas del frente.

Y eso, que es claramente un resultado adverso de una acción, pues bueno, se puede edulcorar de alguna manera diciendo que es aliviar la presión sobre Chernígov y Kiev, que no deja de ser cierto, lo que pasa es que no se está produciendo únicamente por voluntad propia, sino que es consecuencia de una presión del ejército ucraniano que está bien realizada y que está empujando fuera de esos territorios a las unidades de la Federación Rusa.

¿Esto puede significar que Rusia empieza a renunciar a los máximos para empezar a pelear por lo asequible?

Sí, sí. Creo que lo ha definido usted perfectamente. De maximalista hemos pasado a posibilista, y esto acabará concretándose en una serie de objetivos estratégicos que no serán los mismos que inicialmente se consideraron.

¿Y esto cabe entenderlo como un punto de de inflexión en el conflicto?

Yo creo que todavía no. Como somos un poco producto del tiempo que vivimos, consumimos más realidad de la que somos capaces de entender. Hasta ahora lo que ha habido han sido una serie de acciones que no han salido, creo, como estaban, creo que inicialmente planeadas por la Federación Rusa. En algún caso, con un resultado claramente adverso, como el esfuerzo que se realizó sobre Kiev, que fue contenido en primer término y rechazado posteriormente.

Sin embargo, hay más frentes de acción. Ahora mismo están en Járkov, en Donetsk, en Lugansk, en Mariúpol, en Mikolayev… Hay muchas zonas del territorio ucraniano que están comprometidas y la acción se va a seguir dilatando en el tiempo, al menos hasta que la Federación Rusa alcance un objetivo estratégico que le permita considerar ya una oferta de alto el fuego, porque puede colocar el relato de que ha conseguido todo aquello que se había comprometido a conseguir.

Que pueda venderle a su gente que ha ganado la guerra, sea verdad o no…

Claro. La guerra que empezó para eso.

¿Y uno cómo sabe desde fuera cómo le están yendo las cosas a los distintos bandos? Cuando decimos constantemente que Rusia no le están yendo las cosas como pensaba, ¿qué herramientas tenemos para hacer esas afirmaciones sin estar en el terreno?

En primer lugar, la información que estamos recibiendo nosotros está sesgada. No digo que sea ni buena ni mala, digo que está sesgada porque solo viene de una fuente. Y, de hecho, la prensa internacional no tiene acceso a las zonas de combate hasta unos días después de que se haya producido un movimiento, ya sea de avance o de retroceso.

Por otra parte, existen medios de obtención de información que en la mayoría de los casos suelen ser plataformas aéreas o bien aviones que vuelan a muy alta cota, tripulados o no tripulados, y también imágenes vía satélite que dan una definición sobre objetos que hay sobre el terreno que puede permitir interpretar qué es lo que está ocurriendo, cuántos vehículos hay destruidos, que puentes se han destruido, que se ha reconstruido, si hay movimientos de avance o de retroceso, etc. Eso sí permite hacer una valoración, lo que se llamaría un juicio de inteligencia.

El problema es que esa información suele quedar bastante reservada a la parte militar, no suele ser divulgada en su totalidad. Sí que es verdad que de vez en cuando hay filtraciones interesadas por parte de servicios de inteligencia, hasta ahora todos occidentales, que dicen cómo se estima que está yendo la guerra. En este caso, que en el eje de Kiev ha tenido un resultado adverso. La Federación Rusa no sólo no ha obtenido el objetivo que pretendía, sino que ha sufrido unas pérdidas muy elevadas y ha tenido que replegarse, tanto a Bielorrusia como a la Federación Rusa, y reconstituir ahí sus unidades, probablemente con la intención de una vez reconstituidas, cohesionadas y equipadas, emplearlas en otras zonas.

Decía usted que la prensa internacional no puede acceder a los sitios y saber lo que sucede hasta que las tropas salen de allí, y es exactamente lo que ha pasado con Bucha, donde han aparecido cientos de cadáveres por las calles asesinados a sangre fría. Ucrania y Occidente acusan a Rusia de crímenes de guerra, Rusia dice que no han sido ellos, que es todo un complot de Occidente para dañar su imagen. Se parece un poco a lo que vivimos también con la maternidad de Mariúpol, que Rusia mantuvo que el ataque fue porque Ucrania la estaba utilizando como almacén militar. En estos casos, ¿a quién hay que creer? Porque, inevitablemente, sale siempre ir con el vulnerable…

Claro. Estamos asistiendo primer plano a lo que se llama la construcción del relato que, de una u otra forma, es manipular información. Esto no significa que no se hayan cometido atrocidades ni crímenes de guerra. Significa que sólo se está viendo un lado de la colina, y además con una lupa grande, de tal manera que, si hubiera habido crímenes de guerra por parte de unidades ucranianas, que no debiera, pero no es descartable, no solo no lo sabríamos, sino que no estaríamos dispuestos a creerlo. Porque el relato que se ha construido es que ya tenemos un malo oficial.

¿Esto significa que Rusia no haya hecho lo que dicen que ha hecho? En absoluto. Esto lo que significa es que la gente prudente dice “presuntos” crímenes de guerra, de los que hay que recabar pruebas. Porque, si todo parece indicar que se han cometido, hay que enjuiciar a los responsables, y hay que hacerlo aplicando el mismo principio que aplicamos en el derecho: la presunción de inocencia. Es decir, hay que demostrar que lo que se dice ha ocurrido. Y eso no significa quitarle un ápice de crueldad al que lo haya cometido, si lo ha hecho.

Desde el tercer o el cuarto día de guerra se está diciendo que a Rusia no les están yendo las cosas como pensaba. Es verdad que sobre el terreno se ven logros muy irregulares: algunos sitios los mantienen, pero muchos los han perdido después de haberlos controlado y en otros ni han llegado a entrar. ¿Esto es porque sobrevaloraron sus fuerzas o porque minusvaloraron las de Ucrania?

Por ambas cosas. En primer lugar, porque yo creo que hubo un grave error de apreciación sobre cuál era la potencia real de combate de las unidades del ejército ruso. Creían que eso tenía una masa, una potencia determinada y que iba a arrollar a la resistencia ucraniana. Pues primer error, porque no fue así.

Segundo error: creyeron que el ejército ucraniano era el mismo que había puesto muy poca resistencia, y mal organizada, en el año 2014, cuando se inició la guerra civil en el Donbás, y no es ese ejército. Este ejército ucraniano es un ejército mucho mejor preparado, altísimamente motivado y, además, con un modelo de ejecución que se basa en el empleo de pequeñas unidades que tienen mucha autonomía, muchísima iniciativa y que están haciendo las cosas realmente bien, poniéndoselo muy complicado y muy peligroso a las unidades del ejército de la Federación Rusa

Y luego no sé hasta que punto también ha tenido su peso la propia ciudadanía ucraniana, dispuesta desde el minuto uno a implicarse en el conflicto…

Pues efectivamente, el pueblo ucraniano demuestra prácticamente unas ansias de libertad, de independencia y de compromiso personal inimaginables para alguien que creía que esto iba a ser un paseo militar. Ellos están dispuestos a ingresar en sus fuerzas armadas porque quieren defender a su país a toda costa. Así que es otro enemigo, que no es ya un ejército, sino el conjunto de toda una población, y a ese enemigo no se le puede batir nunca. Se le puede aniquilar, pero batir no.

¿Cómo se planifica una invasión de de estas características? Porque es verdad que siempre decimos las cosas no le están saliendo a Putin como quería, pero Putin, en realidad, no es el que decide lo que se hace sobre el terreno.

No, no, en absoluto. Un Jefe de Estado o de Gobierno que tenga capacidad para formular un objetivo político que acabe desencadenando una guerra lo que hace es fijar ese objetivo político y un estado final deseado. Así que, probablemente, lo que el señor Putin le dijo a su Estado Mayor General es “quiero conseguir que Ucrania no pertenezca en ningún momento, ni presente ni futuro, a la OTAN, quiero que el interés de Ucrania por la Unión Europea sea degradado de alguna manera y quiero que Ucrania tenga que vincularse económicamente a mi esfera de interés por muchos motivos.

Y luego quiero dejarla en una situación en la que su dependencia de mi voluntad sea alta. Es decir, escasa cohesión interna y que, desde el punto de vista económico, dependa de mí para muchas cosas. Por ejemplo, exportar materias primas, por ejemplo, energía y, por ejemplo, el poder comerciar a gran escala con otros países. Y luego ya son los generales los que deciden qué hacer sobre el terreno para acabar en ese estado final deseado.

¿Y qué hace que en unos sitios se actúe de una manera y en otros de otra? Por ejemplo, en casi todos los sitios los ataques son aéreos y, sin embargo en Mariúpol, hay una especie de ensañamiento extra contra la población… ¿esto es así o hay algo que se nos escapa?

No, yo no creo que el objetivo principal sea ensañarse con la población. Yo creo que la población ha quedado literalmente atrapada en una zona de combate en la que no son capaces de abrir pasillos de evacuación para sacarles. Además, como en todo conflicto, hay parte de la población que no quiere abandonar su hogar bajo ningún concepto. En Mariúpol, efectivamente, estamos viendo mucho más combate en población que acciones aéreas. Lo que se está viendo fundamentalmente son acciones terrestres de pequeñas unidades que están casa por casa, piso por piso, y luego acciones de artillería de apoyo, que en el momento en que hay localizada una mínima concentración de soldados ucranianos o de paramilitares ucranianos, se les bate.

Entiendo, entonces, que en el caso de Mariúpol, una de las claves es que el ejército ucraniano ha decidido dar la batalla dentro de la ciudad porque sabía que fuera apenas tenía opciones de ganarla.

Absolutamente. En campo abierto, por decirlo así, unidades acorazadas frente a unidades acorazadas, el ejército ucraniano no tiene posibilidad de resistir el empuje y la capacidad de las unidades acorazadas y mecanizadas que tienen la Federación Rusa. Pero en una población, esa ventaja desaparece completamente porque son todo obstáculos.

Las casas que se destruyen, el hormigón que cae en medio de las calzadas… todo son obstáculos que solo pueden salvarse yendo a pie, con lo que la exposición es máxima. Porque las ciudades tienen tres dimensiones: el subsuelo, las plantas calle y la tercera dimensión, que son las azoteas, los pisos elevados. Todo eso son puntos desde los que se puede realizar fuego preciso, preparar emboscadas, y eso lo conoce siempre mejor el ejército local. En fin, lo que se ha visto es que el combate en población para grandes ejércitos ha sido siempre una tumba.

Por su experiencia… ¿hacia dónde cree que vamos? ¿Se atrevería a hacer un dibujo del posible final de esta historia?

Pues sería muy osado por mi parte. Yo puedo adelantarle lo que creo que puede ser una solución, pero una solución temporal, en el sentido de que el alma ucraniana no desaparece, y su ansia tampoco. Yo creo que no se puede prolongar indefinidamente un conflicto que está generando el dolor y las pérdidas que está generando este, así que habrá que llegar a un alto el fuego cuando se pueda conseguir ese alto el fuego.

Seguramente, como le comentaba antes, cuando la Federación Rusa pueda colocar una imagen de haber conseguido los objetivos que se había propuesto, aunque la realidad diga otra cosa. Es decir, tiene que poder ofrecer algo tangible. Ahora mismo lo que vemos es que todo el esfuerzo militar bascula hacia el este: Donetsk, Lugansk, Mariúpol, Járkov, Dnipro y toda la línea de la costa que llegaría hasta Mikolayev, que está un poquito más hacia el interior. Si consiguiera establecer un frente continuo en esa zona controlando el territorio, eso podría colocarse como la consecución de los objetivos que buscaba.

Es decir, dejar una Ucrania sin acceso al mar y con la parte más sensible, la del Este, formando parte de Rusia o con algún tipo de fórmula que le permitiera una cierta independencia.

Eso es. Más que formar parte de Rusia, hacer lo que ya se hizo. La Duma de Moscú ya reconoció la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Crimea ya es por referéndum, una especie de provincia de la Federación Rusa, así que, al caer Mariúpol, lo que hace es conectar el territorio físicamente por el continente, rodeando todo el mar de Azov, que ya queda controlado solo por la Federación Rusa y con una penetración sin necesidad de conquistar Odesa.

Que yo no contemplo que se pretenda entrar en Odesa, porque creo que la lección de Kiev ha sido suficientemente bien aprendida, pero sí la pueden cercar o bloquear su salida al mar con cierta facilidad. De esa manera, Ucrania queda en una situación de estado continental, debiendo depender de un tercero para la exportación por vía marítima de bienes, que es lo que Ucrania suele hacer. Porque Ucrania es rica en muchas cosas, pero todas esas cosas tienen mucho peso y mucho volumen, así que el único flete que les resulta rentable de verdad es el marítimo.

Es decir, no es tanto quitarle territorio, como convertirla en dependiente…

Claro, absolutamente dependiente y, probablemente, con un acuerdo de paz y seguridad que le permita estacionar tropas de forma permanente en las dos autoproclamadas repúblicas.

Sabiendo que no tiene una bola que le diga el futuro… ¿cree que la guerra va para largo o ve un final relativamente cercano? Entendiendo por guerra el enfrentamiento puro entre ejércitos, porque la tensión sumimos que durará mucho más…

Mira, sin atreverme a hacer un pronóstico definitivo, hay una fecha que es emblemática, que es el 9 de mayo, que es el día en que se produjo la rendición de Alemania. Ese día la Federación Rusa, y antes la Unión Soviética, celebran una fiesta nacional de la máxima importancia que se llama el día de la Gran Guerra Patria. Hay un desfile en la Plaza Roja de Moscú muy importante, donde se exhibe todo el músculo, el poderío, el nacionalismo, el paneslavismo…

Un día en el que se ensalza la figura de la Federación Rusa, su ejército, su determinación, etc. Si este año no debe de ser muy distinto a otros, habría que haber alcanzado un alto el fuego hacia finales de abril. No significa un acuerdo de paz, eh, significa exactamente eso: un alto el fuego. Y ese alto el fuego venderse como una concesión por parte de la Federación Rusa, que ya ha conseguido lo que quería y que le va a perdonar la vida al pueblo ucraniano. Pero habiendo demostrado tanto al pueblo ucraniano como a todas las antiguas repúblicas de la Unión Soviética que no es una opción separarse del área de influencia de la Federación rusa sin su beneplácito directo y explícito.