En el sur de esta última, Rusia sigue haciendo "progresos constantes, pero costosos" en el asedio de Mariúpol , la ciudad más castigada por la ofensiva: según las autoridades ucranianas, allí permanecen 160.000 de sus 400.000 habitantes, incomunicados, sin electricidad ni calefacción. Aunque no constata avances territoriales significativos, el ISW mantiene que la urbe capitulará en los próximos días. Este jueves, Moscú ha anunciado un alto el fuego para evacuar civiles y, según AFP, Kiev ha enviado 45 autobuses para sacarles de la ciudad .

Los enfrentamientos entre rusos y ucranianos no han proporcionado avances significativos a ninguno de los dos bandos en las últimas horas, según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) . Los combates se han concentrado en los alrededores de Kiev , donde las fuerzas rusas mantienen sus posiciones frente a los "limitados" contraataques locales, y en el frente del este , donde las tropas ucranianas han repelido varios ataques tanto en Donetsk como en Lugansk .

Más al norte, en torno a la ciudad de Chernígov, las fuerzas ucranianas han retomado la localidad de Sloboda y, según la inteligencia de Reino Unido, también la de Lukashivka . En la provincia de Sumy , también en el frente del norte, pese a que el mando ucraniano asegura haber logrado liberar varias localidades al sur de la ciudad, como Trostianets, el ISW señala que no hay constatación, por el momento, de avances efectivos en el contraataque. Mientras tanto, Rusia ha reanudado los bombardeos sobre Jarkóv .

Esto no significa que Ucrania lo tenga todo hecho, subraya el ISW: "La victoria de Ucrania en la batalla de Kiev es significativa, pero no decisiva" . El Ministerio de Defensa del Reino Unido destaca que las fuerzas rusas continúan consolidándose y reorganizándose con el foco puesto en la región del Donbás, e informa de que las tropas que se dirigen a la zona incluyen mercenarios de la empresa privada Wagner, vinculada a Rusia.

El rastro de minas que han ido dejando los rusos en su huida obliga a las fuerzas ucranianas a avanzar con cautela en su contraataque y ha permitido que el cuerpo principal de las tropas rusas complete su retirada. Sin embargo, el desorden en esta operación ha hecho que parte de la retaguardia se quede atrás, lo que para el ISW indica que al menos algunas de las unidades que se han concentrado en Bielorrusia y Rusia serán ineficaces para el combate durante un tiempo. Moscú está tratando de reorganizar algunos de sus efectivos en el este en torno a Sumy, pero no está siendo fácil: se suceden las informaciones sobre resistencia e incluso rechazo a las órdenes entre los soldados rusos.

En el frente sur, Ucrania asegura haber llevado acabo contraataques exitosos para recuperar territorio en la región de Jersón, pero este avance no ha podido ser verificado independientemente.

En las últimas horas, Moscú ha progresado "poco o nada" en los combates para controlar por completo las regiones prorrusas de Donetsk y Luhansk , en la península del Donbás, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Este think tank subraya que las fuerzas ucranianas siguen controlando , en contra de todos los pronósticos, la ciudad portuaria de Mariúpol , que sigue sometida a bombardeos.

Miércoles 6 de abril, día 42 de la guerra: Rusia reposiciona tropas para concentrarse en el este y sur de Ucrania

Rusia reorganiza sus unidades para centrarse en los combates en el este y el sur de Ucrania con el propósito de controlar completamente las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk, incluida la ciudad de Mariúpol, después de hacer abandonado su objetivo inicial de hacer caer Kiev y haber completado en "gran medida" su retirada de esta zona cuando se cumplen 42 días de la guerra, según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

Ucrania se ha centrado en las últimas horas en recuperar el control de zonas de la frontera del país en la región de Chernígov, al norte, mientras Rusia sigue retirándose de Sumy, aunque aún no está claro si retrocederá hasta la frontera o intentará mantener algunas posiciones en este frente, según el instituto estadounidense. Las tropas que se van retirando se están concentrando en la región rusa de Belgorod, aunque este think tank ve probable que estas unidades no recuperen su "eficacia de combate durante algún tiempo".

En el sur, Rusia sigue atacando con artillería y bombardeos la ciudad portuaria de Mariúpol, que aún resiste el asedio sin rendirse. Las fuerzas ucranianas "parecen estar sosteniendo una resistencia organizada en algunas partes de la ciudad", recoge el informe del Instituto.

La inteligencia británica destaca también los "fuertes combates" que se registran en la localidad y llama la atención sobre la situación humanitaria. La mayoría de los habitantes que quedan en la ciudad "no tienen luz, comunicación, medicinas, calefacción o agua. Las fuerzas rusas han impedido el acceso humanitario, probablemente para presionar la rendición", asegura Londres.

En el frente este, Rusia ha llevado a cabo en las últimas horas operaciones ofensivas a pequeña escala con un "progreso limitado" -en palabras del ISW- desde Izyum hacia la ciudad de Sloviansk, clave para el objetivo de Moscú de controlar la zona este de Ucrania. El ejército ruso mantiene, además, operaciones para apoderarse de las localidades de Popasna y Rubizhne, a 240 kilómetros al sureste de Járkov.

Hasta el pasado 1 de abril, las tropas rusas y ucranianas se han enfrentado en más de 700 ocasiones, según datos recopilados por el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), una organización estadounidense que lleva recolectando y analizando datos del conflicto en Ucrania desde 2018. Como muestra el siguiente mapa, la mayor parte de los combates se han librado en las regiones de Donetsk, Kiev y Lugansk. Asimismo, los ucranianos han estado sometidos a un ataque cada 35 minutos en término medio, con un total de 1.477 bombardeos desde el pasado 24 de febrero.