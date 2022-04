Estos días se ha celebrado la 23º edición del Congreso de Periodismo de Huesca, que este año ha dedicado gran parte de su programa a tratar la relación entre el mundo gastro y la comunicación. Un tema que no es ajeno en Cámara abierta. Así que para entender mejor esta nutrida alianza y el auge del arte culinario en el mundo de las redes sociales y los medios, hemos preguntado al director general del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega; que además es muy inquieto y activo en su cuenta de Instagram.

00.41 min Promo de Cámara Abierta con Joxe Mari Aizega en su sección 1muntoCOM

Pregunta.- ¿Cuál es el papel de las redes sociales en la gastronomía?

Respuesta.- Yo creo que la amplifican y le aportan una capa adicional a todo lo que ocurre en la gastronomía. Hoy en día un profesional del arte culinario debe dominar los diferentes instrumentos de lo digital.

P.- ¿Cómo gestionas tu cuenta de instagram?

R.- Intento publicar una entrada al día e intento dar una una visión diversa de la gastronomía. No solo hablar de restaurantes, también de producto, de divulgación, de ciencia, ¡de personas! Me interesan mucho las personas de la gastronomía.

P.- ¿Y a quién nos recomiendas seguir?

R.- Hay mucha gente interesante, por ejemplo a Dabiz Muñoz.

P.- ¿Cómo es la relación entre gastronomía y comunicación?

R.- Actualmente yo creo que están íntimamente unidas, porque al final, antes, durante o después de descubrir un restaurante o un producto, ya la comunicación dialoga con la gastronomía en todos los niveles.

P.- ¿Nos puedes destacar un sabor?

R.- A mí me gusta la combinación de sabores, pero sobre todo me gusta la acidez. La acidez como uno de los sabores me parece muy interesante.

P.- ¿Cómo se toma el Basque Culinary Center la transformación digital?

R.- Yo creo que todo el mundo en general está todo el rato adaptándose, adelantándose, transformándose y nosotros también. En la formación, en cómo gestionamos... La transformación digital es permanente y no va a parar.

P.- ¿No crees que las 'opiniones digitales' están condicionando la relación entre restaurante y usuarios?

R.- Influye, pero creo que estamos aprendiendo a gestionarlo. A gestionar lo positivo y también lo negativo. Y yo creo que esto de cara al futuro es la vía.

P.- ¿Un hashtag imprescindible?

R.- A mí me gusta #Gastronomía