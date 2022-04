El presidente palestino, Mahmoud Abbas, ha condenado el asesinato de los civiles israelíes y ha subrayado que la matanza tanto de israelíes como de palestinos solo conduciría a un deterioro de la situación.

La opinión de Abbas es contraria a la del grupo islamista Hamas, que ha celebrado el ataque desde sus bases en Gaza, aunque no ha reivindicado su autoría, pero sí lo ha considerado "una respuesta natural a los crímenes de la ocupación (Israel) cometidos contra el pueblo palestino"

Por su parte, el primer ministro israelí ha denunciado su país “se encuentra ante una ola de terrorismo árabe asesino”. Benet se ha comprometido a combatirlo “con mano de hierro” a la vez que el Ejército ha anunciado que desplegará tropas adicionales en Cisjordania.

“We strongly condemn the horrific terrorist attack today in Bnei Brak, the third terrorist attack in Israel in a week. We send our condolences to the families of the victims of these tragic attacks. May their memories be a blessing.“