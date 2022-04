Vivir con VIH en tiempos de COVID-19

“Cuando empezó la pandemia, entramos en pánico. Pensamos que las personas inmunodeprimidas iban a morir en masa”. No lo dice un cualquiera. Es Eric Goemare, histórico director de MSF en Sudáfrica que puso en marcha los programas pioneros para atender a la población con VIH en el país con mayor tasa de prevalencia de esta enfermedad.

Según ONUSIDA, uno de cada cinco infectados por el VIH en el mundo vive en Sudáfrica. En la década de los 90, con cientos de sudafricanos contagiados y muriendo sin freno, Goemare pudo explicarle a Nelson Mandela la necesidad de tomar medidas y cómo hacerlo. Había que conseguir que el tratamiento antirretroviral llegara a todos. Y la batalla por reducir el coste fue dura, pero se logró. Recuerda que se conocieron por el fundador de la Treatment Action Campaign, una combativa organización que hoy sigue dedicada a intentar que todos los pacientes tomen sus tratamientos y venzan el estigma.

“Le expliqué mi idea y, a las pocas semanas, me citó con los responsables de Finanzas y Sanidad. Él les preguntaba por qué el Estado podía comprar fragatas a Alemania y no tener dinero para salvar las vidas de su gente; les puso contra la pared. No he conocido nunca un político tan directo y claro como Mandela”, recuerda este médico belga que llegó a Sudáfrica huyendo del trabajo burocrático. No todo fueron sonrisas. La llegada a la Presidencia de un negacionista como Thabo Mbeki le generó hasta tres órdenes de expulsión del país. Y hoy cree que, gracias a que organizaciones como MSF se implicaron con el Gobierno para establecer redes de atención comunitaria, se salvaron muchas vidas del VIH entonces y hoy también de la COVID-19.

"Cuando di positivo me hundí" La realidad que cuenta Eric Goemare tiene sus fuentes directas. Desde hace más de 15 años, MSF atiende a la población del barrio de Khayelitsa. Un gigantesco asentamiento que ha multiplicado por seis su población en apenas una década. Algunas estimaciones dicen que es el segundo núcleo urbano humilde del país tras Soweto. Las casas de chapa y las de ladrillo se combinan en un espacio donde hay graves problemas de seguridad. De hecho, el humor sudafricano se refleja en los nombres de los nuevos asentamientos de este lugar. “Si cruzas la carretera, verás el asentamiento ‘COVID-19’. Y un poco más allá está ‘Desinfectante’. Y por el otro lado puedes llegar a ‘Pfizer’, nos dice Andile. Como él, en Khayelitsa viven cientos de pacientes de VIH. Él se enteró de que era positivo hace 17 años. “Me costó mucho ir a hacerme la prueba y cuando di positivo, me hundí. Intenté ahorcarme pero mi hija pequeña me vio y me ayudó". Sindiswa, la sudafricana que cocina para decenas de niños desde la pandemia SANTIAGO BARNUEVO, enviado especial de RNE a Ciudad del Cabo (Sudáfrica) "Desde ese día, ha sido mi gran apoyo para seguir adelante”, cuenta a RNE en la pequeña casa que comparte con su mujer y dos hijos.