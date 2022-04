El 8M: les barreres laborals sota la mirada de 4 dones

Arriba el 8M i el focus es posa sobre la situació laboral de les dones de les Illes. Moltes veuen que a les feines tradicionalment associades als homes encara falta camí per recórrer. És el cas d'Elena Garcia, periodista d'esports a Diario de Mallorca.

"A poc a poc van apareixent més dones i van treballant en el periodisme esportiu, però jo crec que són passos que s'estan donant a poc a poc. Et trobes situacions en les quals et pregunten, però tu saps parlar de futbol? I dona la sensació que una dona s'ha de dedicar a escriure sobre gimnàstica, patinatge o altres esports que tota la vida s'han considerat més femenins", relata.

La conciliació

“Les advocades mutualistes no tenen dret a baixa mèdica“

Una de les principals desigualtats dins la seva professió és la conciliació. "Per exemple, les advocades mutualistes no tenen dret a baixa mèdica i com no en tenen poden anar embarassades al jutjat fins al dia mateix que t'ingressin per donar a llum", ens explica.