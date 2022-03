El envío de armamento a Ucrania no es el único tema que está generando discrepancias en el Gobierno de coalición. También la reforma fiscal de "emergencia" que han reclamado desde Unidas Podemos y que la parte socialista no ve urgente. El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra, ha solicitado una subida fiscal con el objetivo de abordar el "impacto económico" provocado por la guerra con Rusia, una medida que, sin embargo, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha descartado.

Desde Derechos Sociales han explicado este viernes que avanzar hacia un sistema tributario "justo" es uno de los "retos" de esta legislatura, dado que es "lo único que permite" desarrollar el Estado del Bienestar y mantener las políticas sociales que el Ejecutivo está desplegando.

Por tanto, y ante el previsible impacto que tendrá en la economía el actual conflicto bélico, el Ministerio que encabeza Belarra enfatiza que "se hace más urgente que nunca" abordar, "con carácter inmediato", una reforma fiscal "ambiciosa" que permita sufragar las futuras medidas de protección social.

En consecuencia, aseguran que resolver este problema y hacer más progresivo el sistema "no puede esperar más" y es una tarea que tiene que afrontarse esta legislatura, dado que "es un compromiso alcanzado con Bruselas" (en el marco del Plan de Recuperación) y con la sociedad española.

"El impacto económico del conflicto bélico no pueden pagarlo de nuevo los trabajadores de nuestro país, las grandes empresas y las grandes fortunas deben corresponsabilizarse y pagar lo que les toca a las arcas públicas", destacan fuentes del Ministerio de Belarra.

El conflicto "no pueden pagarlo los trabajadores"

El Gobierno no contempla "ninguna subida fiscal en este momento"

Este debate no es nuevo en el seno del Gobierno. A principios de febrero, Unidas Podemos propuso subir diez puntos el impuesto de sociedades a las eléctricas por un periodo mínimo de cinco años y gravar las grandes fortunas, entre otras medidas. Una reforma que no fue bien recibida por los socialistas: la ministra de Hacienda, María Jesús montero, la calificó entonces de "inoportuna" por no haber esperado al documento encargado a un Comité de Expertos.

Sin embargo, al término de la reunión del Consejo de Ministros, Rodríguez ha reiterado la posición del Ejecutivo de no contemplar "ninguna subida fiscal en este momento", y ha argumentado que el encargo del libro blanco para la reforma del sistema tributario presentado este jueves es previo a la situación sobrevenida por la guerra en Ucrania.

De hecho, ha afirmado que el Gobierno, lejos de subir impuestos, está en un proceso "distinto", que es adoptar medidas dirigidas a amortiguar el coste económico derivado de la guerra en el seno de las familias.

La reforma fiscal es una prioridad de Unidas Podemos para este ejercicio y, de hecho, ya registró recientemente una proposición no de ley en el Congreso para impulsarla, que no fue apoyada por su socio de coalición.

Por otro lado, fuentes de Moncloa han defendido que el Gobierno continúa expresándose con "una sola voz". "Estamos hablando de la parte minoritaria del socio minoritario del Gobierno", han señalado a RTVE, recordando que las declaraciones que hace Podemos corresponden al partido y están fuera de los espacios ministeriales.