Rusia aumenta la actividad militar en la frontera con Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho estar estudiando romper relaciones diplomáticas con Moscú y retirar de allí a su embajador a petición de su ministerio de Exteriores. Ante esta posible ruptura, Rusia ha advertido que supondría un "escenario extremadamente indeseable" y complicará la situación "no solo para los Estados, sino para los pueblos de ambos países", tal y como ha manifestado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El presidente ucraniano ha acusado a Rusia de violar de manera "tajante" e "inaceptable" la integridad territorial de Ucrania al reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk. Zelenski ha informado de que la responsabilidad por las consecuencias que pueda traer esta decisión "recae en los dirigentes rusos". Además, ha manifestado que las acciones de Putin no lograrán modificar las fronteras de su país, reconocidas internacionalmente.

La comunidad internacional ve en la decisión de Putin una clara violación de los acuerdos de Minsk y el rechazo a un arreglo pacífico en la región del Donbás, además de un atentado contra la integridad territorial de un estado y una modificación forzada de las actuales fronteras europeas.

“The decrees by President Putin ordering a so-called peacekeeping mission into the so-called Donetsk & Luhansk people’s republics is another outright aggression against Ukraine, a violation of its territorial integrity and sovereignty



The @UN Security Council should convene ASAP“