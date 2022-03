El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido este jueves a su homóloga canadiense, Melanie Joly, que el país norteamericano siga colaborando para encontrar a los 12 marineros del pesquero español Villa de Pitanxo que permanecen desaparecidos desde el martes, tras el naufragio del barco en aguas de Terranova.

“He agradecido a mi homóloga @melaniejoly su ayuda en las tareas de rastreo del Villa de Pitanxo y le he pedido que, cuando las condiciones lo permitan, sigan colaborando en el rescate de los marineros desaparecidos. También hemos abordado la situación en Ucrania. ���� ���� pic.twitter.com/H4iFwWtXL8 “

Albares ha agradecido a través de la red social Twitter a Joly la ayuda de Canadá en las tareas de rastreo del barco y ha solicitado que, "cuando las condiciones lo permitan", se reanude la búsqueda, suspendida este miércoles.

El Villa de Pitanxo se hundió a primeras horas de la mañana del martes cuando se encontraba faenando en las aguas del Gran Banco de Terranova, en el Atlántico norte. La tripulación del pesquero con base en Marín (España) estaba formada por 24 personas, de las que 16 eran españolas, cinco peruanas y tres ghanesas.

Según ha informado Salvamento Marítimo, tres marineros han sido rescatados con vida, se han recuperado nueve cuerpos y 12 continúan desaparecidos.

La embarcación española Playa de Menduiña II, que transporta a los tres supervivientes de la tragedia junto con los cuerpos de siete de sus compañeros fallecidos en el naufragio, tiene prevista su llegada este sábado al puerto de San Juan de Terranova.

La Policía canadiense no investigará el naufragio

La Policía Montada de Canadá ha anunciado este jueves que no investigará el naufragio del pesquero español. El cuerpo policial ha indicado a Efe que las competencias para investigar las causas le corresponden a las autoridades del país en el que estaba registrado el arrastrero, en este caso España, aunque ha indicado que proporcionará asistencia al forense.

La noticia llega después de que este miércoles Canadá suspendiese definitivamente la búsqueda de los desaparecidos, un duro golpe para las familias de los pescadores, quienes, pese a las pocas esperanzas de encontrar supervivientes, no entienden que hayan finalizado las labores de rescate.

"¿Alguien con sentido común considera que 36 horas son un plazo justo para abandonar a 12 personas? No es excusa que no estén vivos, merecen venir", ha expresado, resignado, uno de los allegados de los marineros. El dispositivo de rescate debe seguir con las labores "hasta que no pueda más", ha rogado Kevin González, hijo de Fernando, un moañés de 53 años, este miércoles en declaraciones a la prensa.

Las familias y los cinco ayuntamientos de donde residen la mayoría de estos marineros han hecho una "petición unánime" al ministro de Pesca, Luis Planas, para que el Gobierno "no dé la batalla por perdida" y las autoridades sigan buscando a los 12 tripulantes desaparecidos.

Mientras tanto, psicólogos de Cruz Roja y 112 acompañan a las familias en este trance. "Es importante disminuir incertidumbres. Y cómo se disminuye es, evidentemente, con la información", ha manifestado la organización.