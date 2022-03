Los familiares de los tripulantes del pesquero Villa de Pitanxo, hundido en aguas canadienses, han pedido continuar con la búsqueda de los doce desaparecidos tras el naufragio en pleno temporal del barco arrastrero con base en Marín, Pontevedra, mientras el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntado este jueves la posibilidad de ampliar la búsqueda "con medios propios o ajenos".

El dispositivo de rescate debe seguir con las labores "hasta que no pueda más", ha rogado Kevin González, hijo de Fernando, un moañés de 53 años, este miércoles en declaraciones a la prensa, después de que el Centro de Coordinación de Rescate de Halifax de Canadá diera por terminada la búsqueda.

La "dolorosa" decisión, como la describió uno de los responsables de las autoridades canadienses, se ha producido 36 horas después de que el navío español se hundiera por causas desconocidas en el Gran Banco de Terranova, a unos 460 kilómetros al este de la isla de Terranova (Canadá).

En cuanto a los tres supervivientes del naufragio y los nueve cuerpos recuperados hasta el momento, está previsto que lleguen este viernes por la mañana al puerto insular de Saint John’s a bordo de una embarcación española y otra portuguesa. Allí serán atendidos por responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores presentes en la zona, según ha informado un comunicado de este departamento.

Feijóo ha llamado a "trabajar con la mayor celeridad" para agilizar los trámites y que puedan "regresar cuanto antes a España".

Las familias piden una investigación "para que no vuelva a pasar"

Asimismo, Kevin González ha solicitado que se investigue qué ha sucedido con este arrastrero congelador en el Atlántico norte, "no por venganza, para que no vuelva a pasar".

Del mismo modo se ha pronunciado Pablo More, cuyo hermano Daniel y dos de sus sobrinos, Diego y Edwin, se encontraban en el barco. El armador, el Grupo Nores, ha informado a la familia de que los cuerpos de Daniel y de Diego son dos de los recuperados, pero todavía no se sabe nada de Edwin.

“"Hay barcos que estaban esperando a que amainase" “

More ha lamentado que pese a las malas condiciones meteorológicas, que conocieron por sus parientes, la tripulación tuviese que ponerse a la faena, mientras otras embarcaciones en el área, como las que se dedicaban a la pesca del fletán, sí decidieron aguardar a que el tiempo mejorase. "Hay barcos que estaban esperando a que amainase para poder trabajar", ha declarado, y ha dejado caer que no era la primera vez que tenían orden de no parar pese a las condiciones hostiles.

También la familia de Juan Antonio Cordero, primer oficial de 55 años y residente en Lepe (Huelva), ha pedido a las autoridades canadienses que no suspendan las labores de búsqueda aunque haya pocas esperanzas de encontrar al desaparecido. El del Gran Banco de Terranova está considerado como uno de los caladeros más duros del mundo, por la dureza de los temporales y las bajas temperaturas del agua.