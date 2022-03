Demuestran la relatividad general de Einstein a escala milimétrica

Un grupo de físicos ha conseguido medir la dilatación del tiempo con dos diminutos relojes atómicos separados por menos de un milímetro, la escala más pequeña nunca vista. Otra forma de explicarlo, han podido captar cómo el tictac de un reloj atómico varía según la elevación en escala milimétrica, dentro de una nube de átomos de estroncio, unos de los aspectos de la Teoría de la relatividad de Albert Einstein.

El experimento, descrito en la revista 'Nature', sugiere cómo hacer que los relojes atómicos sean 50 veces más precisos que los mejores diseños actuales y ofrecen una ruta para quizás revelar cómo la relatividad y la gravedad interactúan con la mecánica cuántica, un gran dilema en la física.

"El resultado más importante y emocionante es que podemos conectar potencialmente la física cuántica con la gravedad, por ejemplo, probando la física compleja cuando las partículas se distribuyen en diferentes lugares en el espacio-tiempo curvo", ha explicado en un comunicado Jun Ye, miembro del instituto JILA, operado conjuntamente por el NIST (National Institute of Standards and Technology) y la Universidad de Colorado Boulder. "Para el cronometraje, también muestra que no hay obstáculos para hacer que los relojes sean 50 veces más precisos que los actuales, lo cual es una noticia fantástica", remarca.

Los científicos han utilizado relojes atómicos como sensores para medir la relatividad de forma cada vez más precisa, lo que podría ayudar a explicar cómo interactúan sus efectos con la mecánica cuántica, el libro de reglas del mundo subatómico.

¿Qué explica la Teoría general de la relatividad de Einstein? La teoría de la relatividad general de Albert Einstein de 1915 explica los efectos a gran escala, como el efecto gravitatorio sobre el tiempo, y tiene importantes aplicaciones prácticas, como la corrección de las mediciones de los satélites GPS. Según esta teoría, los relojes atómicos situados a diferentes alturas en un campo gravitatorio funcionan a ritmos distintos, es decir, un reloj funciona más despacio a menor altura, un efecto ya demostrado. Por ejemplo, los físicos del NIST lo midieron en 2010 comparando dos relojes atómicos independientes, uno colocado 33 centímetros por encima del otro.