Exposición 'Ceija Stojka. La memoria invicta': "El arte tiene que ser y debe ser una herramienta de transformación social"

El nombre de consenso para designar el asesinato masivo de cientos de miles de romaníes bajo las políticas raciales del III Reich es “porrajmos”, que significa “devoración” en romaní.

En aquella época, ya hubo activistas y aliados que alzaron la voz advirtiendo que los gitanos habían sido víctimas del odio racial. Desde los primeros momentos, los gitanos, junto con los judíos, entraron en la idea de ser un pueblo que merecía ser eliminado para no contaminar la sangre aria.

Muchos hablan de la Gran Devoración como un genocidio olvidado. ¿Olvidado por quién? Habría que tratarlo como el holocausto negado. La negación de la existencia de estos actos es inadmisible, pues las víctimas todavía lo recuerdan y, gracias a ellas, se reclama su reconocimiento social.

La artista romaní lovara, Ceija Stojka, trabaja con una materia prima especial: el recuerdo de su infancia. Ese mundo de caminos, caballos y encuentros familiares se vio truncado con la anexión nazi de Austria. Ahí, comenzó un calvario por los campos de Auschwitz, Ravensbrück y, finalmente, Bergen-Belsen.

En la exposición “Ceija Stojka. La memoria invicta”, estos tres campos de concentración se reflejan en una selección de treinta y tres dibujos en un intento de reconstruir su memoria infantil.

Miguel Ángel Vargas, comisario de la exposición, pone en valor el hecho de poder exhibir en Factoría Cultural, en Polígono Sur de Sevilla. “El arte pudo ayudar a transformar toda esta experiencia en una expresión que nos puede ayudar a entender este tipo de barrios que, por desgracia, son más frecuentes de lo que deberían”.

A pesar de los esfuerzos de muchos gitanos y aliados desde los primeros momentos tras la guerra, Europa no reconoció el genocidio nazi contra el pueblo rom hasta prácticamente los años 80. Es ahí donde la práctica artística y literaria libera el trauma y abre el caudal de la memoria. Ceija Stojka empieza a pintar a los cincuenta y cinco años para despertar el imaginario pictórico.

Lo que no se nombra no existe

Un estilo propio

La estética de Ceija es personal. Está lejos de un pretendido arte naif o autodidacta al que suele adscribirse a la pintura gitana. A pesar de que la artista no tiene una educación formal, recoge gran parte de todas las vanguardias europeas. “Hay que entender que nuestra experiencia visual, tengamos formación o no, está nutrida por el cine, por la fotografía, por la prensa y por lo que vemos en la calle”. Si no tenemos en cuenta esto, Vargas afirma que es “una forma de despreciar la capacidad subjetiva gitana de poder crear, de crear imaginarios, de crear imágenes que te permitan representar otras vidas”.

“Hay un reflejo bastante obsesivo por representar el dolor“

Stojka traduce sus recuerdos con préstamos expresionistas, pautas de diseños de alfombras y una intuición figurativa que da color al dolor y negrura a las pequeñas alegrías. “Cuanto más dolorosa es la experiencia que quiere reflejar, más abstracto se vuelve el imaginario”. Su estética es fruto de un proceso que cristaliza en su madurez cuando al fin venció las resistencias que le impedían declamar en público lo que llevaba tatuado en su interior. “Hay un reflejo bastante obsesivo por representar el dolor”, explica Miguel Ángel Vargas sobre la muestra.

Obra de la exposición "Memoria invicta" Ceija Stojka

La muestra está dividida en cuatro momentos: Antes, Auschwitz, Ravensbrück y Bergen-Belsen. No hay apenas fotografías de Auschwitz, pero sí ha habido un imaginario de reconstrucciones en el cine y la literatura. En el arte de Ceija, “no hay un intento de reflejar fotográficamente cómo ha sido porque el imaginario visual se deja influir”. Es decir, no se necesita reflejar las mutilaciones ni el horno ardiendo. “Ceija nos ayuda, no tanto a que la experiencia traumática sea visible a través de representaciones fotográficas crueles, sino que lo vemos a través del filtro de su imaginación”.