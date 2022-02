La animación valenciana, en buena forma

‘Mironins’ parte de unos libros para acercar el arte de Joan Miró a los más pequeños. De las páginas saltó al formato serie y, poco después, al largometraje. "Son unas gotitas muy simples, muy sencillas, con colores primarios y cuentan los cuadros de Joan Miró, como una libre interpretación de algo que ocurre ahí dentro", afirma Álex Cervantes, director de la valenciana Hampa Studio, productora de la película, y que ganó el Goya a la mejor película de animación en 2020 por 'Buñuel en el laberinto de las Tortugas'.

Han trabajado por ordenador, utilizando la animación 2D para reinterpretar la obra de artista. “En la Fundacuión Joan Miró entendían que, cada vez que iba un colegio a ver los cuadros del museo, era como algo más bien aburrido porque a los niños no le interesaba”, comenta Cervantes. “Ya con los libros captaron la atención de los pequeños y con la serie lo hemos conseguido del todo".

De hecho, según Cervantes, "desde la Fundación cuentan cómo los niños van a ver (las exposiciones) de otra manera, reconocen los cuadros de la serie, 'ah mira ahí esos caballos se movían', etc., entonces se fijan más, quieren ver más cosas". Por tanto, cumplen uno de sus objetivos principales: cambiar el espíritu y la actitud de los más pequeños a la hora de acercarse a las obras de arte.

'Proceso de selección', un corto diferente

En la categoría de cortometrajes, destaca una producción íntegramente valenciana: 'Proceso de Selección'. Carla Pereira, su creadora, acumula experiencia en el stop-motion, en dar vida frame a frame. Ya estuvo nominada a los Goya el año pasado con 'Metamorphosis', utilizando la misma técnica. Un trabajo físico y laborioso. "El proceso de preproducción es muy característico en el caso del stop motion", cuenta Paloma Mora, productora de TV On Producciones. "Hay que crear los personajes, las estructuras, los diseños, los decorados, todo se construye físicamente, tanto los muñecos como los espacios. Después de todo ese trabajo, comienza el proceso de animación".

El corto muestra la entrevista de trabajo de un gato, en la que tres ratones valoran sus aptitudes. La incomodidad irá creciendo con el paso de los minutos. "Lo único que tenía claro con los ratones es que quería que a simple vista fueran como una especie de engranaje que encajara perfecto", revela Carla Pereira, directora y guionista. "No me gusta dirigir el pensamiento del espectador, me gusta que a un simple golpe de vista entiendan muchas cosas sin necesidad de que lo verbalice. Por eso preferí elminar texto y que fuera todo visual, como con los colores: utilicé el esquema de colores adyacentes que se utiliza para generar un poco de discordancia".

Pereira, que ha trabajado con Wes Anderson entre otros, explica su predilección por la animación física. "Tengo como un fetichismo por lo matérico, lo que se puede tocar. Y me gusta el stop-motion que surge un poco imperfecto, me gustan las cosas que están un poco rotas, no me gusta lo pulido, lo pulcro, no lo soporto".