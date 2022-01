Expertos independientes de la ONU han vuelto a recriminar a España, y no es la primera vez, sino la quinta, que nuestros tribunales no protegen lo suficiente a los niños y niñas de los padres abusivos. “Los menores en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos”​, afirma el informe.

Los relatores y relatoras encabezados por Reem Alsalem han constatado que, a menudo, "las decisiones judiciales favorecen a los hombres incluso cuando existen motivos razonables para sospechar que abusan de los hijos y de sus madres". Tras analizar varios casos, confirman que existe un prejuicio y un "sesgo discriminatorio contra las mujeres". Su testimonio, dice el informe, "se percibe como menos creíble que el de los varones". "No se cree a las madres cuando denuncian violencia física o sexual cometida por los padres contra ellas o contra sus hijos". Según se puede leer en el dictamen, aunque están prohibidas por la ley y carecen de apoyo científico, las teorías sobre la "alienación parental" parecen seguir desempeñando un papel en las decisiones judiciales en España.

Laberintos judiciales

La pesadilla de Inmaculada Fuentes (Burgos, 1978) empezó hace cinco años. Su marido y padre de sus dos hijos, una niña y un niño entonces con doce y ocho años respectivamente, decidió poner fin a la relación. La hija se negó siempre a ir con el progenitor y tras una fuerte discusión lo denunció a la Ertzainza. Los juzgados de violencia de género le obligaron a abandonar el domicilio familiar y adjudicaron la custodia de las dos criaturas a la madre. Los problemas acababan de empezar. Se estableció un régimen de visitas que, en el caso de la niña debían producirse en un punto de encuentro, pero la violenta relación entre padre e hija desembocó en la suspensión de esas visitas. Tras varios recursos y apelaciones se produjo la intervención de los serviciales de la Diputación de Álava que decidieron tutelar al niño. Inmaculada Fuentes conservó la custodia de su hija, considerada en situación de riesgo, pero perdió la de su hijo, evaluado en desamparo. En este laberinto judicial, que incluye cuatro procesos abiertos, esta madre ha pasado de tener primero custodia compartida, después la custodia de sus dos hijos, para al final perder la del niño, adjudicada al padre.

“"Mi hijo está completamente solo, el padre le tiene aislado de todo su entorno "“

Para esta madre, como para otras muchas en su misma situación, lo peor no es la odisea judicial, sino el dolor de no tener contacto con su hijo. "Cada mañana, sobre las siete -nos cuenta,-le mando un whatsapp y le pregunto: "Egun on ¿Cómo estás?". Inma cuenta que el niño le escribe cuando le dejan, porque le tienen bloqueado el teléfono, y siempre contesta: "Mal". Ella se acerca a la puerta del colegio donde estudia su hijo siempre que puede para poder verle "aunque sean veinte segundos", dice, ya que el padre no le deja tener contacto con ella. Desde mediados de diciembre no le ha visto y desde antes de las Navidades no ha podido hablar con él. El padre lo tiene aislado, no le permite hablar ni con ella, ni con su hermana, ni con sus abuelos maternos, ni con nadie de su entorno familiar o deportivo. "Mi hijo está completamente solo", afirma esta mujer angustiada a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva y pueda volver a tener un régimen de visitas con su hijo, al que llegaron a tutelar por SAP (Síndrome de Alienación Parental).

El SAP es un falso síndrome ideado en los años 80 por un psiquiatra norteamericano llamado Richard Gardner, que no está reconocido ni por la OMS ni por la comunidad científica y en España ha quedado prohibido por la nueva Ley de la Infancia y la Adolescencia.