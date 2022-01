BIOGRAFÍA: Lugar y fecha de nacimiento: Soria, 1967. Formación: licenciado en Derecho y en Historia por la Universidad de Valladolid. Profesión: funcionario de la Administración regional (jefe de inspección de Transportes).

Sin una trayectoria política a sus espaldas, Ángel Ceña era hasta hace muy poco un soriano anónimo. Pero este funcionario de la Junta, ‘colchonero’ de corazón, decidió dar un paso al frente para liderar a Soria ¡Ya! en las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León. Las encuestas no podían ser más favorables: el CIS estima que su candidatura será la más votada en la provincia de Soria y le otorga entre tres y cuatro escaños, algo que no hace con el resto de la España Vaciada, que no obtendría nada en las otras cuatro provincias donde se presenta. Pero igual que ocurrió con Teruel Existe en las pasadas generales, Soria ¡Ya! tiene una amplia trayectoria y popularidad en el terreno que podrían llevarle en estos comicios a ser un actor político clave para una investidura de uno u otro signo.

Ceña no parte de cero. Lleva tras de sí más de veinte años de protesta ciudadana reclamando servicios e infraestructuras en la provincia. En 2019, tras la llamada 'Revuelta de la España Vaciada', que recorrió Madrid en protesta por la despoblación, ingresó en Soria ¡Ya!. Y ahora espera que toda esta experiencia le sirva para trasladarlo a las Cortes de Castilla y León. Además, le acompañan en la lista otras caras más reconocidas de la plataforma, como Vanessa García o Toño Palomar.

Todos tienen por delante el reto de hacer una campaña autofinanciada, sin subvención pública puesto que son los únicos de La España vaciada que no se presentan como partido, sino como agrupación de electores, por lo que dependen del llamado ‘crodwfunding’ y de microcréditos, que han prometido devolver si logran procuradores en estas elecciones.

El de Ceña es un perfil sosegado y dialogante, ajeno a las hipérboles y a la sobreactuación que tan de moda están hoy en día en los parlamentos. Y este candidato aspira a hacer una política útil mirando hacia su tierra y no hacia uno u otro color político, puesto que Soria ¡Ya! no tiene, dice, ideología política.

En lo personal, Ceña es un aficionado a los deportes. Practica el ‘running’, aunque le gusta especialmente el fútbol, donde tiene el corazón dividido en dos: entre el equipo de su tierra, el Numancia, y el Atlético de Madrid. Y, como buen ‘colchonero’ que es, afronta ahora una campaña “partido a partido” hasta que los castellanos y leoneses hablen el 13F.

Ceña, en tres frases: "No somos ni de izquierda ni de derechas, somos transversales". "Soria ¡Ya" va a garantizar la gobernabilidad de la Comunidad. Nuestras reivindicaciones solo las puede satisfacer un partido de Gobierno. El que negocie con nosotros y acepte nuestras premisas, podrá tener nuestro apoyo”. "Nuestro objetivo es ser la formación más votada de la provincia como pasó con Teruel Existe que ha desbloqueado importantes proyectos de infraestructuras”.