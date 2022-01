La Junta de Andalucía ha dado su visto bueno a la apertura de un hotel en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) al otorgar la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a un proyecto que pretende rehabilitar un antiguo cortijo situado a menos de un kilómetro de la playa de Los Genoveses.

Con la entrega de la AAU, la Consejería de Agricultura ha dado un paso más en la tramitación medioambiental, ya que en junio de 2020 ya declaró viable la ejecución del proyecto. No obstante, desde la Junta se ha apuntado a EFE que se trata de un "dictamen provisional, no definitivo" y han subrayado que se trata de un trámite más dentro del expediente, lo que no significa la autorización por sí misma para la construcción del hotel.

Ahora, el proyecto queda a la espera del dictamen urbanístico del Ayuntamiento de Níjar. El consistorio, liderado por la socialista Esperanza Pérez, cuenta con un plazo de diez días para decidir si otorga la licencia de obras y si declara de interés público el proyecto.

El ayuntamiento pide "máximo respeto a los principios de legalidad" Por el momento ha informado en una nota de prensa que ya ha presentado, "nuevamente", sus alegaciones y ha expresado su petición de "máximo respeto y sumisión a los principios de legalidad e igualdad" para cualquier procedimiento administrativo, presentado por cualquier ciudadano. Ha añadido que "aun después de un año de tramitación, se sigue contemplando como privado un camino de carácter público, tal y como fue acreditado por medio de información catastral aportada por este consistorio. Una respuesta que ha merecido la contestación de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible, señalando que es el Ayuntamiento el que tiene la competencia de cumplir y hacer cumplir la "estricta legalidad" del proyecto al otorgar la correspondiente licencia de obras.

Zona del alto valor medioambiental Esta zona, donde ya existen una antigua fábrica de cuerdas de esparto y varios edificios ligados a una explotación agrícola, es considerada de alto valor ambiental y se controla el paso de vehículos a motor durante la temporada estival para su protección. El Gobierno andaluz recuerda que la empresa Torres y González Díaz presentó en agosto de 2016 dicha AAU y cómo tras esto la mercantil entregó un expediente para acreditar la compatibilidad urbanística "respecto de rehabilitación arquitectónica funcional para implantación de un uso turístico hotelero", según ha adelantado el periódico El País. Así, se pidió un informe al Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial de Turismo sobre la posible afección al patrimonio histórico de la actividad proyectada, que determinó que el uso propuesto sería compatible con el régimen urbanístico del suelo de contar con informes sectoriales favorables de distintas administraciones. El proyecto de hotel en el Cabo de Gata reabre el debate urbanístico en la "joya ambiental" del litoral almeriense PILAR BAYÓN En 2020, el Ayuntamiento también consideró que el uso solicitado sería "compatible" con el "régimen urbanístico del suelo" tras la modificación del proyecto inicial, que preveía dos nuevas edificaciones y dos zonas de aparcamiento. Ahora, la Junta acuerda otorgar la AAU, pero condicionada a la autorización de reutilización de aguas depuradas para el riego de jardines y zonas verdes, así como de la declaración del proyecto como de interés público o social.