La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha tenido que cancelar su participación en el pleno del Parlamento Europeo después de que su chófer haya dado positivo por coronavirus.

Von der Leyen ha anunciado a través de su cuenta en Twitter que "lamentablemente" debe cancelar su asistencia al pleno en Estrasburgo y regresar a Bruselas. Además de acudir al homenaje de Sassoli, la jefa del Ejecutivo debía presidir este martes el Colegio de Comisarios que se celebra en Estrasburgo.

“My driver has tested positive for #COVID19.



Regretfully, I must therefore cancel my participation to the @Europarl_EN plenary.



I am returning to Brussels.“