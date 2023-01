Este 5 de enero la cabalgata de Reyes Magos vuelve a España para llenar de ilusión a los más pequeños. Sin embargo, también sus majestades de Oriente tendrán que adaptarse a las decisiones de los distintos municipios por el repunte de contagios: no desfilarán en todas las ciudades y en algunas no lanzarán caramelos y su público tendrá el aforo reducido.

Cada territorio ha impuesto diferentes precauciones para la noche de Reyes Magos. Mientras que en ciudades como Madrid, Córdoba y Tarragona han decidido eliminar el lanzamiento de chuches y juguetes, en Jaén se repartirán 6.000 kilos de caramelos, en un recorrido modificado.

Cataluña: mascarilla obligatoria para niños mayores de seis años

La Generalitat de Catalunya ha recomendado la obligatoriedad de la mascarilla también para los Reyes Magos y los niños mayores de seis años, evitar las aglomeraciones a lo largo del recorrido y la mascarilla en niños de edades comprendidas entre los tres y los cinco años.

Los Reyes Magos llegan a Barcelona con mascarilla por la medidas de protección ante la COVID 05.01.2022 Los Reyes Magos han llegado este miércoles al puerto de Barcelona de donde parte la cabalgata más multitudinaria de las que se celebran en Cataluña, que vuelve este año a ser presencial, aunque con mascarilla y sin lanzamiento de caramelos, e incluye un nuevo vestuario para Melchor, Gaspar y Baltasar, que comparten una flamante carroza.

Los Reyes Magos son recibidos en el pabellón Bilbao Arena 05.01.2022 Los Reyes Magos son recibidos en el pabellón Bilbao Arena tras suspenderse la Cabalgata de Reyes este miércoles por el aumento de casos de coronavirus por la variante ómicron en Euskadi.

























Además, no podrán participar las personas "con síntomas de COVID-19, con resultado positivo en los test, pendientes de resultado, o que están en cuarentena por ser contactos estrechos" y los miembros de la comitiva con instrumentos musicales de viento deberán ponerse siempre la mascarilla "cuando no toquen".

“Una cavalcada de #ReisBCN segura:



�� Mascareta obligatòria, que ha de tapar el nas i la boca en tot moment

��‍��‍�� No barrejar grups bombolla

— Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) January 3, 2022

Barcelona recuperará su recorrido tradicional por el centro de la ciudad. El público no podrá asistir a la llegada por mar, a las 15:35 horas, pero se transmitirá en directo desde la web de Barcelona Cultura. También Tarragona ha optado no modificar su ruta, que pasa por la ancha avenida de la Rambla Nova, y ha decidido no tirar caramelos.