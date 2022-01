El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha desmentido este lunes en el Congreso las informaciones publicadas en los últimos días que le acusan de haberse enriquecido irregularmente durante su etapa en la Universidad Autónoma de Barcelona utilizando una empresa particular a la que subcontrataba la universidad. También ha negado un presunto trato de favor en la contratación de dos directivos que anteriormente habían sido sus colaboradores.

"Todo lo que he hecho en mi carrera academia ha sido ético, ha cumplido la legalidad al 100 % y en ningún caso es compatible con las acusaciones y con algunas aseveraciones que, con todo el respeto a determinados medios, han circulado estos días", ha señalado el presidente durante su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE, donde se ha sometido a las preguntas de los distintos grupos parlamentarios.

Preguntado sobre las informaciones publicadas en El Mundo y El País, que señalan que Pérez Tornero habría usado supuestamente una empresa familiar en sus trabajos para la Universidad Autónoma de Barcelona, cuando ejercía como director del Gabinete de Comunicación y Educación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el presidente de RTVE ha explicado que ninguna empresa participada por él ha facturado nada -"ni medio euro", ha dicho- a la Universidad Autónoma de Barcelona; ni la Universidad ha subcontratado "para nada" a alguna empresa participada por él, ni tampoco ha participado "ni directa ni indirectamente" en ningún proyecto financiado por la Unión Europea en el que haya intervenido una empresa participada por él. "Tengo aquí el contrato de ese proyecto y quienes han participado han dicho que no ha habido ninguna mediación de la Autónoma", ha insistido.

El presidente de RTVE ha subrayado que los directores de investigación en una universidad pública, cargo que ocupaba entonces, "no deciden con quien se contrata nada". "Todas las compras que se hacen en la Autónoma están colegiadas centralmente y no intervenimos para nada. Es imposible, muy improbable, que un director decida nada", ha recalcado, para después añadir que "siempre ha cumplido con la ley" y que su comportamiento ha sido "ético, legal y compatible" con su función.

Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu registraron en el Congreso la semana pasada una petición de comparecencia del presidente de RTVE para dar cuenta de estas presuntas incompatibilidades. También los sindicatos reclamaron que Pérez Tornero diese explicaciones.

Defiende la "transparencia" en las contrataciones

Preguntado por la contratación de dos personas de su círculo de confianza como subdirectores en RTVE, publicada por El Mundo , Pérez Tornero ha defendido que el nombramiento de la Subdirectora del Área de Proyectos y Desarrollo, Mireia Pi, y el Subdirector de Estudios y Transferencia del Conocimiento, Luis Pastor, se ha realizado "por concurso público, siguiendo la normativa interna de RTVE".

“El presidente no ha tenido ni arte ni parte“

"Se han seguido todos los procesos de selección, los 15 días de publicidad para presentarse al concurso son los habituales, se han valorado los méritos, se han establecido las condiciones con perfecta objetividad... pero sobre todo el presidente no ha tenido ni arte ni parte, ni siquiera posibilidad de presentar un eventual descargo de conflicto de intereses en este asunto", ha incidido. Según ha declarado, "la excelencia profesional" de estos dos trabajadores "está probada" y "cumplen todos los méritos". "No ha habido ninguna reclamación, se han cumplido todas las normas, ha sido un proceso transparente y claro", ha puntualizado.

Pérez Tornero, que asumió el cargo de presidente de RTVE en el mes de marzo tras el acuerdo alcanzado entre PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV para renovar el Consejo de Administración del organismo, ha reconocido que aceptó el cargo como presidente de RTVE "por servicio público" y que lo hizo "con toda convicción". "Creo que el deber de dar lo mejor de ti a tu país, en un momento determinado y hacerlo firmemente y con contundencia es un valor que tiene que defenderse y que la juventud tiene que aprenderlo de sus mayores. Me siento con esa responsabilidad. Quiero negar esas afirmaciones que no están acreditadas, que no tienen otro interés que desprestigiar a RTVE como servicio", ha añadido.

El presidente ha asegurado que cumplirá "con todo el rigor con todos los procedimientos de transparencia", ya que el nuevo Consejo de Administración "ha hecho un esfuerzo" en este sentido. "Lo vamos a seguir haciendo y les garantizo la transparencia total y el cumplimiento normativo en relación a todos los concursos que se están haciendo, se han hecho y se harán desde que supimos la recomendación del Tribual de Cuentas de que incluso los cargos directivos deben pasar un concurso público".