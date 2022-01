JxCat se ha querellado ante el Tribunal Supremo contra el líder del PP, Pablo Casado, a quien pide que se investigue por calumnias, injurias y por incitar al odio contra los docentes catalanes y partidos soberanistas con "bulos" que les "deshumanizan" y les presentan como "monstruos despiadados".

En su querella, interpuesta ante la sala segunda del alto tribunal, JxCat denuncia que Casado ha utilizado fake news, como al preguntar si se podía tolerar que haya profesores "con instrucciones de no dejar ir al lavabo a niños porque hablan castellano", lo que ven como un "auténtico delirio, propio de quien sólo pretende fomentar el odio contra otras formaciones políticas y hacia determinados docentes".

00.28 min Casado afirma que los socios del Gobierno están haciendo un "apartheid" lingüístico

Por este motivo, Junts pide a la sala segunda del Supremo que admita su querella y cite a Casado como investigado por los delitos de calumnias, injurias e incitación al odio, ya que cree que sus afirmaciones buscan "menoscabar la honorabilidad" de los partidos del Govern y la CUP y de los docentes para "intoxicar" a la opinión pública con "mentiras" para promover el odio, "deshumanizar" a determinados colectivos y obtener "réditos políticos".

En un acto de su partido en Galicia, Casado cargó este viernes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "permitir" el "señalamiento" de un niño de 5 años en Canet de Mar (Barcelona) cuya familia logró que la justicia obligara al centro a impartir del 25% de las clases en castellano.

"¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila? ¿Se puede tolerar que a los hijos de la Guardia Civil y la Policía Nacional se les señale en clase y se diga que esos niños no pueden estar integrados? Pues eso es lo que está haciendo, no solo ERC y JxCat y la CUP, sino el partido que les hace imprescindibles a nivel nacional, que es el PSOE", dijo Casado.