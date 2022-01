"Las científicas hemos sido más visibles en La Palma que en otras erupciones volcánicas"

El progreso de la investigación científica y tecnológica

de nuestro país

se escribe en femenino.

En centros como este, más de 5000 investigadoras

dedican sus vidas a campos como la robótica o la biomedicina.

Hoy vamos a seguir a algunas de las más importantes investigadoras

de nuestro país,

porque tenemos "Acceso autorizado"

al Consejo Superior de Investigaciones Científicas,

al CESIC.

(Sintonía "Acceso autorizado")

(Patti Smith "Dancing barefoot")

"Por primera vez desde que se creó hace casi 80 años,

el mayor organismo público de investigación

está presidido por una mujer".

"En el despacho de la presidenta del CSIC,

lucen los retratos de los presidentes

que han pasado por aquí".

"En este paño de la pared, hay un hueco especial,

el reservado para Rosa María Menéndez,

una científica que ha hecho historia".

Huy, qué de hombres. Sí.

Qué de hombres. Te rodean todos los hombres científicos.

Pues sí, sí, estoy muy bien rodeada de los anteriores,

de todos los presidentes del CSIC.

¿Y aquel de allí?

Tenemos a Ramón y Cajal, ¿eh? Ni más ni menos, ¿eh?

Sí. Ramón y Cajal.

Pertenece, digamos, a los inicios

o lo que sentó las bases del CSIC.

Ajá. Y este sería tu hueco.

¿No?

(Patti Smith "Dancing barefoot")

Lo primero, la primera mujer que preside el CSIC

en sus 76 años de vida de esta institución, ¿no?

¿Esto en qué medida es importante para la ciencia y para la mujer?

Bueno, yo creo que es importante,

para la ciencia espero que sea realmente importante,

que logre mover la institución,

que consiga cosas para nuestro organismo,

que seamos más ágiles, más flexibles,

que siga siendo... lo que es,

el mayor organismo científico pluridisciplinar de España,

el tercero de Europa,

con una ciencia de excelencia,

es decir, mantener los niveles que tiene;

y como mujer, yo creo que ha sido realmente pues un logro.

Yo es algo con lo que no contaba

en mi vida profesional cuando me llegó,

pero bueno, que he aceptado sin reparo

porque pienso que puedo ser útil.

¿Cómo explicarías, Rosa, al ciudadano

qué es el CSIC?

El CSIC, eh...

el Consejo Superior de Investigaciones Científicas...

(RÍE) ...que muchas veces

pues se dice "Centro Superior" o no se sabe muy bien lo que es,

yo siempre digo que...

La universidad, todo el mundo sabe lo que es la universidad;

el CSIC es algo distinto,

que nos dedicamos solamente a investigar.

Ejercemos docencia, pero a nivel de cursos, másteres y de formación,

y ejercemos docencia

en cuanto a que estamos formando a científicos del futuro,

dirigiendo trabajos de investigación, tesis doctorales...

Es decir, que es un organismo muy grande

con más de 120 centros de investigación

para hacer que este país se desarrolle

y avance tecnológicamente.

"La presencia y el papel de las mujeres en el ámbito científico

es algo que también estudia el CSIC".

"Para ello, se ha creado una comisión específica

sobre mujer y ciencia".

"Entrevistamos a Pilar López justo en la misma sala de actos

que hace 80 años inauguraba el general Franco".

"Desde entontes, por suerte,

muchas cosas han cambiado en España

y también en el mundo de la ciencia".

(Warpaint "White out")

El hecho de que la historia de la ciencia

haya estado dirigida por hombres,

¿ha hecho que las preguntas que la ciencia se plantea

sean distintas a si hubiera habido un equilibrio,

y las respuestas en consecuencia? Seguro.

Por ejemplo, en medicina,

todos los protocolos se han hecho para hombres,

o sea, tú ibas al hospital, y si no te dolía el pecho y el brazo,

no pensaban que era un infarto,

y a las mujeres les duele, parece ser que el estómago.

Las mandaban a casa con un omeprazol, por ejemplo.

Las medicinas se probaban en cárceles de hombres,

de estas americanas enormes de 7000 u 8000 hombres, o en el Ejército,

y luego se escalaban por el peso a mujeres,

y ha habido que retirar últimamente unas diez de estas medicinas,

drogas, como llaman,

porque estaban haciendo daño a algunas mujeres sobre todo.

Lo mismo pasa al revés. La osteoporosis se pensaba

que era propia de mujeres tras la menopausia,

pero se ha visto que tiene incidencia en hombres

y que si se trata, pues se...

o sea que se ahorraría dinero

si se hubiese hecho esa investigación bien.

El género era im...

y no se ha metido hasta hace muy poco.

Hasta hace muy poco. No se consideraba,

a una dimensión importante. Ajá.

Entonces, yo creo que sí que hubiese cambiado la ciencia.

Pilar, pues justo aquí inauguraba Franco este edificio,

justamente en 1939, una vez acabada la Guerra Civil,

y... me gustaría que me dijeras cómo es tu punto de vista

de cómo ha evolucionado la presencia de la mujer

en el CSIC y en la ciencia en general.

Bueno, en aquel tiempo había muy pocas mujeres,

lo primero, que estudiasen carreras científicas,

y segundo, que luego pudiesen entrar en el Consejo

a hacer investigación.

Ahora somos en la... en personal funcionario de investigador,

somos un 35% de mujeres en el CSIC.

Y, bueno, pues ha cambiado mucho,

pero todavía tiene que cambiar mucho más.

El CSIC, de alguna manera, heredó una infraestructura

en la que ya había mujeres antes de la Guerra Civil,

lo que pasa es que, igual que los hombres,

la mayoría tuvieron que salir de España al acabar la Guerra.

"Históricamente, el mundo científico

ha sido un mundo duro para la mujer,

pero con los años,

el género femenino ha empezado a marcar el compás,

sobre todo en la biología,

donde un tanto por ciento muy elevado

lleva nombre de mujer".

Estamos en el Real Jardín Botánico,

en el centro de Madrid, un sitio precioso para pasear,

pero lo que pocos saben

es que también es un centro de investigación del CSIC.

Hoy vamos a acompañar a una gran bióloga

que se ha especializado en Botánica,

que viaja por todo el mundo estudiando nuevas especies

y cuyos estudios nos pueden ayudar a entender

las consecuencias del cambio climático

y pueden contribuir a la creación de nuevos medicamentos.

(Stevie Wonder "The first garden")

Ricarda, el Jardín Botánico de Madrid,

centro de investigación del CSIC.

¿Qué investigáis aquí?

Realizamos una variedad de investigación increíble.

Somos un centro del CSIC de...

tal vez de los más pequeños... Ajá.

Pero es un centro muy singular,

por su historia, ¿no?

Tenemos más de dos siglos y medio de historia,

y tenemos este jardín botánico, que es emblemático

para el país y la ciudad.

El jardín es como nuestra carta de presentación al público,

donde educamos a la gente sobre lo que hacemos,

donde le mostramos lo que investigamos

y donde le mostramos lo maravilloso que es

el mundo natural y las plantas.

¿Qué te gustaría trasmitir a la gente? ¿Qué es lo...?

¿Cuál es la prioridad? ¿Qué quieres contar con tu trabajo?

Bueno, yo les quiero contar que los científicos, en general,

casi todos,

somos unos apasionados y a veces nos toman por un poco locos,

porque tenemos esa pasión por entender las cosas.

Y bueno, yo, en mi caso particular,

tengo pasión por entender las plantas,

saber dónde están, qué son, cuántas hay,

por qué aquí hay más y por qué allí hay menos...

Su comportamiento, su vida...

Cómo interaccionan con otros organismos...

(Stevie Wonder "The first garden")

Qué bonito.

Qué maravilla es este invernadero. Sí.

Estamos en el invernadero tropical, húmedo.

¿Todas son plantas tropicales? Todas.

Sí, sí, sí. Qué maravilla.

Ves ahí las orquídeas,

que son las plantas más ricas en especies en el mundo entero.

Ah, ¿sí? Claro, y están...

en todo el mundo, pero en los trópicos especialmente.

¿Por qué te dedicas, dentro de la biología,

a la botánica? ¿Por qué tomas ese camino?

Cuando estaba ya al inicio de la carrera de Biología,

pues trabajaba en un herbario de estudiante asistente,

y el jefe del herbario, el profesor,

me dice que había una expedición al Amazonas

y quería que yo fuera porque los que iban, que eran farmacéuticos,

no sabían nada de cómo documentar las plantas que iban a investigar

para encontrar plantas medicinales.

Eran estudios etnobotánicos en aquel tiempo.

Y bueno, yo, feliz de la vida, me fui a esa expedición,

estuvimos como dos semanas metidos en el Amazonas venezolano,

en el sur.

Tú viajas a los lugares de origen de las plantas que investigas.

¿Adónde has ido, por ejemplo?

Bueno, al Amazonas peruano, venezolano, para el lado brasi...

Sabes que el Amazonas cubre muchos países,

entonces, bueno, he estado en casi todos los países amazónicos.

Y a las plantas nuevas que descubrís,

¿quién le pone los nombres?

Nosotros, los botánicos, claro.

¿Y ninguna lleva el tuyo? No, eso es un...

Yo no puedo usar mi propio nombre, es un poco... poco feo, ¿no?

Es un poco egocéntrico.

No, mis colegas sí pueden usar mi nombre.

Ah. Y te hacen el honor, te lo dedican.

Yo tengo una Euphorbia dedicada a mí.

Ah, ¿sí? Sí, se llama Euphorbia Riina.

No me digas. Claro, me lo dedicó

un colega de México que lo describió de Bolivia,

de uno de los sitios más bonitos del mundo.

Pero qué bonito eso.

(Música instrumental ligera)

¿Y esta parte qué es? Estamos entrando, ¿dónde?

Pues este es un invernadero

donde queremos representar plantas adaptadas a climas desérticos.

¿Y estamos viviendo un proceso de desertización?

Sí, en muchas áreas se está viviendo,

en la península ibérica está claro que hemos tenido

uno de los años más secos de la historia, el año pasado.

Ajá. Sí, bueno,

los cambios climáticos continúan ocurriendo,

han ocurrido en el pasado, en tiempo geológico,

se han creado desiertos, como el del Sahara, por ejemplo,

que ha hecho que África, por ejemplo,

sea uno de los continentes tropicales más pobres en especies.

Claro. Del Planeta,

por causa de esa aridificación. Ajá.

Entonces sí, ahora mismo

estamos experimentando un aumento global de la temperatura

y eso hace, por ejemplo, que los cinturones de vegetación

en las montañas de los Andes empiecen a subir,

y ahora encuentras el límite de los árboles un poco más arriba.

Y escucha, respecto a las plantas medicinales,

¿qué labor haces tú ahí?

Por ejemplo, ha habido un proyecto europeo muy importante

sobre plantas medicinales y de uso medicinal,

y han incluido al género Euphorbia,

en el cual yo trabajo,

y han usado la información filogenética, ¿sabes?,

el árbol de la vida que construimos con los genes,

con la información genética. Sí, sí.

Lo hemos construido para ese género y ellos han usado esa información

para guiar su búsqueda de compuestos.

Mira, a ver, esta planta de aquí...

Esto es una mala yerba, ¿no?

Entonces tú, si la cortas,

va a tener el látex típico

de las Euphorbias, ¿no? Ah, sí, mira.

Que es esa leche blanca. Sí.

Y es de esta hierba que han sacado...

se llama Euphorbia peplus,

que han sacado, han sintetizado, una nueva droga, medicamento,

para procesos cancerígenos de la piel.

(Greenwood "Endless superstition")

La verdad es que estos días es muy oportuno

hablar de paridad, de igualdad, feminismo...

¿Tú cómo percibes estos temas dentro de tu trabajo?

Me preguntaba, cuando yo recién llegué a España,

este colega internacional, de otro país,

me dice: "Ah, tú estás ya ahí entonces, en España, con tu...".

"Ah, pero ya tu marido tiene un trabajo muy bueno y tal,

no te tienes que preocupar, ya tienes tu vida hecha,

¿para qué te vas a preocupar que te den un puesto de investigación

ahí, en el CSIC?".

Y yo me quedé: "Ah, sí".

Eso me pasó dos veces estando aquí

y con dos personas de diferentes orígenes,

vamos, países totalmente...

Uno, de un país desarrollado... Qué bonita percepción de...

Entonces, esa idea de que te protege tu esposo,

te protege y te ayuda y es el que te va a...

"Tú sola a lo mejor no vas a poder,

pero como lo tienes a él, entonces, no pasa nada,

tú lo tienes todo ahí arreglado". A ver si en los próximos años

encontramos muchos nombres de plantas de mujer.

Sí, muchas.

"Muchas mujeres científicas ven cómo sus colegas hombres

avanzan en los escalafones más rápido que ellas".

"Hay una mayoría de mujeres licenciadas,

pero solo una minoría de ellas alcanza categorías superiores".

Hay, desde luego, una mayoría de mujeres científicas obviamente,

y nosotros, que estamos investigando

e inmiscuyéndonos en vuestro mundo lo estamos viendo,

en las universidades... en todos lados,

pero a medida que sube la pirámide,

los puestos de poder, eso... pues hay un techo de cristal.

¿Tú cómo has conseguido romper ese techo?

Yo tengo que decir que no es fácil estar en un puesto como este,

pero que no es fácil

en el sentido de que te requiere una dedicación al 100%,

las 24 horas del día, y si tuvieses más, más utilizarías.

Y yo creo que es, el aspecto fundamental es un tema también,

siempre digo, educacional.

Yo creo que a las mujeres no nos educan o no somos educadas

para ser, digamos, ocupar altos cargos y ser líderes.

Nuestra enseñanza pública es estupenda,

ha formado a científicos maravillosos

que, por la crisis económica, han tenido que salir del país.

¿Cómo retenemos el talento?

Es muy importante lo que me estás diciendo, retener,

es decir, retener a los que ya tenemos aquí...

Efectivamente. Que no se nos vayan.

Mantenerlos... ¿Qué hacemos?

...y que trabajen con ilusión, y hacer que vuelvan

los que quieren volver.

¿Cómo hacer para que vuelvan?

Pues darles unas condiciones

como mínimo equivalentes a las que tienen en ese país,

es decir, que habría que dedicar más dinero a la investigación,

a poder dar un ambiente,

que el científico se dedique a investigar, a trabajar,

y no a estar pendiente

de si el contrato se le termina el año que viene, si estamos...

A mí me encantaría daros ahora la fórmula mágica,

pero puedo deciros que estamos encontrando vías

y que espero que en breve lo podamos anunciar.

"En ocasiones, el CSIC se alía con la empresa privada

para hacer realidad proyectos como el que dirige Marta Miguel.

La doctora Miguel lleva más de una década

investigando la hidrólisis del huevo

para crear un alimento funcional

que tiene todas las ventajas de los productos lácteos,

sin serlo.

Hola. Buenos días. Hola. Buenos días.

¿Qué tal? ¿Tú eres Marta? Sí.

Ay... Encantada.

Qué ilusión venir aquí a preguntarte un montón de cosas.

Bienvenida a nuestro Instituto de Investigación

en Ciencias de la Alimentación,

y encantada de tenerte con nosotros hoy.

Yo estoy feliz también. ¿Me pongo una bata?

Sí, lo primero. Me han dicho:

"Ponte bata en el laboratorio". Sí.

Yo soy muy disciplinada para que no me regañen.

No solo por la seguridad del laboratorio,

también porque aquí te puedes manchar

porque vamos a hacer cositas... Eso me da igual.

Eh... Habláis de alimentos funcionales,

¿qué significa esto?

Bueno, pues la definición real, son aquellos alimentos

que, además de producirnos los efectos nutritivos

que debe producir el alimento cuando lo comemos,

tienen actividad biológica beneficiosa para la salud.

¿Eso significa que vamos a acabar diseñando o encargando

que nos diseñéis los alimentos en función de nuestros criterios,

nuestras necesidades, nuestras... cosas precarias de la salud?

Claro, hombre, si nuestro estilo de vida

o nuestra mala alimentación continúa,

lo que pretende esto es ayudar un poco,

el... esos malos hábitos alimentarios

o el estilo de vida, que hemos cambiado en los últimos años,

pues bueno, intentar... pues también el trabajo, el estrés,

la vida cotidiana no te permite,

pues a lo mejor alimentarte como quisieras,

entonces, nosotros intentamos ayudar un poquito.

También, esa mayor... intolerancias alimentarias

o alergias alimentarias que existen...

pues a lo mejor podemos intentar ayudar un poquito a esas personas

para que puedan consumir alimentos

que no solo no les hagan daño, sino que además, estén ricos.

(Concrete blonde "Make me cry")

Eh... ¿Empezamos para que me enseñes algo?

Podemos empezar, si queréis,

a mostraros un poco cómo se hace la hidrólisis del huevo

y en qué consiste,

y nos vas a ayudar un poquito, que yo sé que a ti...

Bueno, vale. La cocina se te da muy bien,

el laboratorio seguro que también. Yo te ayudo a lo que quieras.

Vente por aquí. Yo te sigo, Marta.

(Concrete blonde "Make me cry")

Vale, esto son claras de varios huevos.

Sí. Tal cual. Vale, venga.

Y luego lo que tenemos aquí es, bueno, pues la...

lo que hace el proceso de hidrólisis.

Esto es una enzima.

Esto son unas tijeras especiales que van a cortar, "tiqui, tiqui",

las cadenas de proteínas en trocitos más pequeños.

Una vez que hemos acidificado la clara de huevo,

lo que hacemos es que hidratamos la enzima,

es decir, echamos un poco de agua en esa enzima...

Con la pipeta. Con la pipeta,

que ahora, si quieres, te dejamos un poquito...

puedes echarla. Sí.

Encima de la tijera.

Y lo estiro. ¿Lo dejo así? (MARTA) Ya lo puedes echar.

Vale. Hasta el final.

Hasta el final en la tijera. Perfecto.

¿Ahí? Perfecto.

Y esto lo echas a la clara de huevo.

A la clara de huevo. Vale.

También con la pipeta.

Y ahora lo repartimos en matraz Erlenmeyer...

¿Perdona? Matraz Erlenmeyer.

Tiene este nombre, en el laboratorio hay nombres muy raros,

entonces, el señor que lo diseñó, supongo que tiene su nombre,

igual que los tubos Eppendorf, porque los diseñó ese señor,

los tubos Falcon, porque los diseñó ese señor,

pues estos son matraz Erlenmeyer.

A ver cuándo sacamos la hidrólisis perfecta,

se va a llamar... ¿cómo te apellidas?

Yo, Miguel.

Entonces no. La hidrólisis de Miguel.

Tú eres experta en Ciencias Físicas,

pero a la vez eres la delegada principal

de la comisión Mujeres y Ciencia del CSIC.

¿Qué significa esta comisión? ¿Cuándo y por qué se crea?

La Unión Europea publicó un informe, el informe ETAN,

con estadísticas desagregadas en varios países.

Ajá. La conclusión de este informe

era que las mujeres eran minoritarias en la ciencia

en todos los países estudiados,

y que además, independientemente del país, de la política,

de la religión, de la historia, en todos los países,

las mujeres se agolpaban en las categorías más bajas.

Por ejemplo, los reconocimientos a lo largo de la historia

a las mujeres científicos no... no han existido,

en comparación con los hombres, ¿no?

Quiero decir, sus propios compañeros,

del mismo grupo de investigación,

ellos han recibido el premio Nobel y ellas no.

Pues por ejemplo, en el caso de Jocelyn Bell,

pues ella fue la que descubrió el púlsar, ¿no?,

y sin embargo, el premio Nobel

se lo dieron a su jefe de tesis y al jefe de departamento,

y ella era la segunda firmante de los dos artículos;

eso por citar algo que no es de hace mucho,

de los años... finales de los 60.

Pero los premios, en España por ejemplo,

en los premios nacionales de investigación,

que los da el ministerio,

desde que empiezan en el año 1986,

hay un 7,7% de mujeres que lo han recibido.

Sin embargo, en los premios extraordinario de fin de carrera,

que se dan a los mejores expedientes académicos,

el último año que hubo,

era un 53% y pico de mujeres las que lo obtuvieron.

Es decir, las mujeres sacan mejores expedientes que los hombres

cuando acaban la carrera,

pero luego eso se diluye en... Se diluye, se diluye.

(Warpaint "Ashes to ashes")

¿Hay algún aparato diseñado por alguna mujer

con el nombre de una mujer? Pues no lo sé,

pero seguramente los haya.

Probablemente, hay muchas científicos importantes...

Muchas, sí, muchas. Y algunas premios y mujeres...

premios Nobel, supongo, que ahora no...

Y muchas que no recibieron el Nobel

porque lo recibieron sus compañeros.

O a lo mejor, detrás de algunos desarrollos,

aparece el nombre de un hombre

y realmente hay una mujer detrás. Seguramente.

"Para poder quedarse en España y seguir investigando,

Marta ha tenido que unir sus esfuerzos al mundo empresarial,

y lo ha hecho de la mano del chef Mario Sandoval".

"Ciencia y cocina se unen para lograr alimentos

que no provoquen intolerancias,

que aporten beneficios para la salud

y que además estén ricos".

Está riquísimo, la verdad. No tiene proteínas de leche

ni lactosa en su composición... ¿Y a esto cómo lo llamarías?

Pues salsiki de huevo, no sé cómo decirlo.

¿Salsiki? La salsa,

la salsa de la que deriva es un salsiki griego o similar.

Entonces aquí: "Vamos a hacer salsiki",

"Vamos a hacer esto". Muy bien.

¿Esto tú en tu casa ya lo puedes hacer?

No. No, porque necesitas...

Necesitas el hidrolizado, lo que intentaremos comercializar

en un periodo bastante corto.

Corta... No, menos, menos. Nada, muy poquito. Ahí.

Vale, sí, porque si no...

Esto es una bomba, ¿no?

¿Es una bomba, por ejemplo, para el hígado o para algo?

No, para nada.

Esto está muy rico. Es como una "mousse" de limón.

Sin grasa.

¿Y qué pasa si tú has iniciado un proceso de investigación,

con un... con un experimento, y te quedas embarazada?

En nuestro caso no es tanto que no te vayan a contratar,

es porque tú, durante ese tiempo, no produces, no produces ciencia,

no produces artículos, no vas a congresos,

entonces es tu currículum personal,

que luego, cuando te vas a presentar a proyectos

o te vas a presentar a plazas, pues hay un gap,

hay un agujero ahí. O sea, son dos hándicaps.

Cuando te vas a presentar a una oposición

o te vas a presentar a algún proyecto,

sí es verdad que en los proyectos europeos, eso ya se está regulando,

pues si tienes un hijo, si has sido...

pues tienes equis meses más

como para presentarte a una serie de procesos,

con lo cual, te dan como más tiempo,

digamos que si has tenido un hijo, te dan 12 meses más,

con lo cual puedes, ese agujero que has tenido en tu fase profesional,

lo puedes recuperar.

Entonces, a lo mejor, yo me puedo presentar a un proyecto con 35 años

y los hombres solo con 32, si yo he tenido hijos y ellos no.

Con lo cual, esa brecha, a lo mejor la puedes ajustar más,

pero aquí, las oposiciones que se hacen en España, eso no existe.

Entonces, a igualdad de edad de un hombre y una mujer,

si yo he tenido uno, dos o tres hijos, ¿eh?,

pues el hombre no ha acortado su producción.

¿Qué pasa? Que te encuentras, pues aquí, la mayoría de las becarias...

pregúntales, ninguna tiene hijos, y pregúntales la edad que tienen.

(PILAR) Y nosotras mismas también tenemos... sesgos,

que no nos damos cuenta... Sí, claro.

Lo mismo que los hombres, muchas veces son inconscientes.

Están ahí y, bueno, hay que... hay que corregirlo, porque...

hay que corregirlo no solo porque las mujeres,

que, por justicia,

deberían estar consideradas en igualdad,

sino también porque la ciencia se resiente.

Ahora mismo, en Europa,

el 60% de los grados que dan las universidades públicas,

los obtienen mujeres. Ajá.

Y más del 47% de los doctorados,

pero sin embargo, cuando entras en la jerarquía académica,

ya incluso antes de entrar en... si quieres con un puesto fijo,

esas mujeres van descendiendo

y la proporción de catedráticas es de un 21%.

"Rosina López Fandiño es una de esas mujeres

que sí ha logrado ser catedrática y referencia

en el mundo de las alergias alimentarias".

"Su equipo trabaja conjuntamente con el de Marta

en el avance para el control de este tipo de patologías".

Hola. ¿Qué tal? Un beso.

-Es la doctora Rosina López Fandiño.

Encantada. Igualmente.

Además fue directora de mi tesis. Ah, bueno.

O sea, la conoces bien. Sí, sí.

Sabe de hidrolizado de huevo y de todo,

así que te dejo con ella

y seguro que te podrá contar mucho sobre alergias.

Gracias, Marta. A vosotros.

Hasta ahora.

Rosina, pues nada, solo quiero saber qué haces,

en qué trabajas tú aquí.

Pues trabajamos en alergias, desde el punto de vista del alimento,

entonces estudiamos, sobre todo,

por qué unos alimentos dan más alergia que otros

y si además de las proteínas de los alimentos,

que son los componentes alergénicos,

hay otros componentes que pueden ayudar a las proteínas

a causar más alergia,

fomentando, bueno, pues la sensibilización

o la elicitación de los síntomas en las personas alérgicas,

el desencadenamiento de los síntomas.

Y hay algo que, en nuestro entorno,

está favoreciendo que desarrollemos alergias,

bien lo que comemos o en nuestros hábitos

o en nuestras exposiciones ambientales.

Por ejemplo, gana fuerza la teoría de la higiene.

El alejamiento del medio natural,

el observar medidas de higiene muy estrictas,

el sufrir menos infecciones durante la infancia y la adolescencia

pueden estar predisponiendo a nuestro sistema inmune

a desarrollar alergia. Ajá.

En 8 de cada 100 hogares hay un menor

que padece una intolerancia alimentaria o una alergia

y esta cifra no ha parado de aumentar en los últimos años.

Por eso, científicos y científicas de todas las disciplinas

dedican sus investigaciones

a intentar paliar los efectos de estas nuevas patologías.

(Allah-Las "Ferus Gallery")

Buenos días, África y mamá de África.

Hola. Sentaos.

Vamos a ver a esta niña...

qué me cuenta.

¿Qué te pasa? ¿Por qué estás aquí, tú lo sabes?

Sí, porque cada mañana

cuando me tomo la leche, la vomito.

¿La vomitas? Pero ¿la vomitas justo cuando la acabas de tomar?

Sí. -¿O pasa mucho rato?

No, cuando la cabo de tomar.

-¿Y eso también te pasa, por ejemplo, cuando tomas un yogur?

No. -¿Y cuando tomas un trozo de queso?

No. -No. O sea, que es solamente

con la leche. -Ajá.

Y vomitas y a lo largo del día, ¿te duele la barriga?

Hay veces... sí.

¿Alguna cosita más? ¿Eh?

Cacas normales, ¿eh?, crece bien esta niña...

Sí. Ahora ha tenido un poquito de pérdida de peso,

pero aparte de esto... -Un poquito de pérdida,

¿cuánto peso es?

¿Un kilo o más de un kilo? -Más.

¿Más de un kilo? -Sí.

Más. -Bueno, eso hay que estudiarlo.

Estos datos, estos síntomas,

¿son de intolerancia o son de alergia?

Bueno, parece que sea más de intolerancia, ¿no?

Intolerancia, sobre todo, al azúcar de la leche,

que es la lactosa,

porque la diferencia entre la leche y, por ejemplo, un yogur,

la cantidad de proteína es la misma que es la que me marca la alergia,

pero sobre todo, sería intolerancia a la lactosa

porque un vaso de leche tiene muchísima más lactosa que un yogur.

Ajá. Así que, lo que vamos a hacer, ¿eh?

Vamos a hacer una prueba,

que es una prueba que solo tiene que soplar

para ver si esa lactosa que tiene la leche

la digiere bien o no y es la causa o no de los vómitos.

¿Te parece? Muy bien.

(Allah-Las "Ferus Gallery")

(MUJER) Tú te acuerdas, ¿verdad?

Uno solo muy largo.

Sigue, sigue, sigue.

Muy bien, campeona.

Pues muy bien, ¿eh?

Pues ahora te daremos una lista

diciendo lo que sí puedes tomar y lo que no puedes tomar.

¿Te parece? -Sí.

Pues venga, estupendo. Nos vemos en la próxima visita.

Gracias.

Hemos estado en el CSIC con investigadoras

que trabajan con alimentos. Ajá.

Alimentos funcionales. No sé qué opinión tienes con eso.

Si estos niños no pueden tomar leche o no pueden tomar lactosa,

pues algún alimento que sea similar y que les facilite la vida,

porque no solamente...

es fácil para nosotros prescribir una dieta a un niño,

pero claro, luego llevarla a cabo es muy difícil.

La única cosa es que la proteína de la leche,

es decir, la leche hoy en día, tiene mala prensa

porque mucha gente dice que como la leche no es normal que un niño,

a partir de los tres años, tome leche,

pues hay muchos grupos de la población y mucha crítica

frente al consumo de leche.

Yo pienso que la leche es un producto, un alimento, muy bueno,

y es una fuente principal de calcio

y la lactosa ayuda a la absorción del calcio

y tiene vitamina D y es una proteína de alto valor biológico,

es decir, me permite desarrollarme perfectamente.

Ahora bien, la persona que no la tolera,

lógicamente, debe buscar alternativas.

¿Somos más vulnerables? Somos más vulnerables

porque tenemos una microbiota intestinal,

unas bacterias del intestino, menos diversas y menos abundantes

que la que tenían nuestros bisabuelos.

¿Puede aparecer intolerancia, alergia,

en cualquier momento de la vida aunque no hayamos tenido

ni síntomas ni nada durante muchos años?

Sí, podría aparecer.

Es más frecuente en los primeros años de vida,

porque estamos sometidos a cuadros infecciosos,

el... la maduración del intestino es más... inmaduro,

pero sí que es verdad

que en un momento que tenga una infección,

aumenta la permeabilidad del intestino,

o sea, las células del intestino se separan

y diferentes alimentos,

o diferentes componentes del alimento,

pueden contactar con el sistema inmune y, a partir de entonces,

desencadenar una alergia o una intolerancia.

Gemma, tu madre es científica. Sí.

Tú también te has dedicado a las ciencias, ¿por qué?

Supongo que, porque desde bien chiquitita,

la he acompañado a los congresos,

he estado en laboratorios con ella,

y yo pienso que es un... ambiente profesional

que siempre me ha atraído.

De pequeña tenía un diario

que decía que quería ser científica con 11 años,

o sea, que la influencia de mi madre

seguro que fue positiva en ese aspecto.

(MUJER) Claro, mi hija, debido a mi profesión.

Y la ciencia es... la verdad es que es...

Buena, divertida

y llena mucho, ¿no?

Entonces mi hija tiene, no sé,

un poquito de ADN, ¿no?,

de que la ciencia le gusta,

y la investigación.

Mi nieta quiere ser científica. Tiene diez años solo.

Pero ella está diciendo que le gustaría

la línea de investigación.

Ojalá. Ojalá lo sea

y ojalá pueda quedarse en nuestro país trabajando bien

y no tenga que irse a otros países.

Que mi padre es doctor en Químicas,

y me animó a estudiar carreras superiores,

en tanto que mi madre me decía

que era mejor hacer una buena boda.

En Farmacia había muchas mujeres,

pero la mayoría iban dirigidas a oficinas de farmacia.

O sea, eran chicas que sus padres ya tenían una oficina de farmacia,

entonces estudiaban Farmacia para continuar la empresa familiar

por decirlo así.

No había tantas que se dedicaran a la ciencia.

Yo no me puedo quejar porque mi carrera ha sido buena, ¿no?,

pero sí que he estado muy atenta alrededor

y he visto mujeres muy preparadas

que nunca han llegado a ser directivas,

y he visto a hombres mucho menos preparados

que han llegado a ser directivos.

Y bueno, yo lo explico un poco en el sentido

de que si yo en lugar de llamarme Montse

me llamara Manolo o Manuel,

pues creo que hubiera podido incluso tener

más responsabilidades en la industria de las que he tenido.

Cada vez que yo tenía un hijo, tenía a alguien, un hombre,

esperando que no volviera.

Que eran buena gente, pero... esperando que no volviera.

Tú has crecido en una familia con una científica,

y has podido observar

cómo ha evolucionado la presencia de la mujer.

Por mi parte,

yo no he visto ninguna diferencia ni he notado diferencia

por el hecho de ser mujer o no serlo,

pero mi madre, claramente, sí.

Le costó mucho abrirse camino en un ambiente de hombres.

Recuerdo en el parque científico,

que tuve una reunión para mujeres investigadoras,

y les preguntaba, la mayoría eran muy jóvenes,

y les decía: "Si tenéis algún novio que no os va a dejar salir fuera,

que no os va a dejar trabajar en vuestra profesión,

cambiadlo". Entonces se reían todas: "Ja, ja".

Pero lo decía de verdad.

O sea, yo creo que una pareja

que no va a apoyar a su mujer, en este caso,

a que pueda ejercer su profesión,

a poderse ir fuera y poder acompañarla,

es mejor que lo cambie.

Eso no creo que pueda salir por televisión.

"Aunque los cambios se dejan ver,

el camino que una mujer tiene que recorrer

para tener igual reconocimiento y oportunidades

que sus colegas hombres,

todavía está lleno de escollos y de estereotipos de género".

¿En qué momento,

una niña de un pueblo de Asturias, decide que quiere ser científica?

¿Esto cómo es?

¿En qué momento?

Eh... Fue casi accidental.

Estudié Químicas en la Universidad de Oviedo,

y yo, mi vocación inicial era docencia,

dedicarme a dar clases en un instituto,

en bachiller, pero en aquel momento, pues eh...

no convocaban oposiciones

y surgió la oportunidad de hacer la tesina.

Y me fui al instituto Nacional del Carbón, terminé en el 79,

y ya empecé mi trayectoria en el CSIC.

Yo noté más el mundo de hombres cuando, hace unos cuantos años,

en los años 90,

empecé a participar en Bruselas, en los programas marco.

Puedo decirte que si había 25 o 30 evaluadores,

de esos 30 éramos 3 mujeres.

Y luego se empezó con las cuotas,

el que la mujer participase de forma activa,

pero en el mundo, lo que era de la energía,

de producción de electricidad,

el número de mujeres éramos muy pocas.

Una portuguesa, una griega y una española.

Pero nunca tuve ningún problema... Nunca.

...ni me he sentido marginada

por los científicos o ingenieros alemanes, franceses...

Era una más. Hasta coordinaba los procesos de evaluación

y me elegía la comisión

para hacer el "ranking" de proyectos,

y nunca nadie tuvo ningún problema.

Yo creo que es que no se veía a la mujer,

se veía a la profesional. Claro.

Que yo es lo que siempre defiendo, que somos profesionales.

Para mí no hay hombre ni mujer,

somos todos, a estos niveles, iguales.

¿Cuáles serían las investigaciones prioritarias para vosotros,

para el CSIC?

Para el CSIC, somos multidisciplinares,

es decir, que nos movemos en el ámbito de los materiales,

de la Física, de la salud, en el campo de la energía...

Lo que estamos intentando...

las Humanidades y las Ciencias Sociales

que nunca las quiero olvidar,

lo que estamos intentando es entrecruzar.

"Una de las disciplinas científicas

en la que más difícil ha sido la integración de las mujeres

es la oceanografía,

donde muchas apasionadas de la ciencia

han irrumpido, durante los últimos años,

para embarcarse en naves

que no estaban construidas para alojarlas".

(MUJER) Cuando yo entré, cuando empecé era el 69 o así,

entonces yo empecé con trabajos de laboratorio

y no había todavía ningún barco oceanográfico.

Cuando salían, salían en una barquita que tenían

o en un barco de pesca que lo alquilaban para un día,

entonces tuve la suerte de poder empezar a trabajar

en un barco oceanográfico de verdad, ¿no?

Prácticamente fue el primero en España en este sentido.

Incluso era un poco, casi...

casi ridículo porque hicieron el camarote de las mujeres, ¿no?

Hicieron un camarote de cuatro.

Pensando en las mujeres, no sé si lo pintaron de azul o poco menos.

Yo digo que los cargos mal pagados o que dan mucho trabajo

están llenos de mujeres.

Bueno, yo creo que tuve suerte. Yo sé de una...

alguna compañera mayor

que le habían preguntado si tenía novio o algo así

antes de aceptarla para la tesis o cosas de estas, ¿no?

Hay que feminizar muchos aspectos que se tienen como masculinos,

por ejemplo, la competitividad.

Muchas veces la cooperación es mejor que la competitividad.

Es posible que algunos factores, como...

esto... digo...

de competitividad o de agresividad, hubieran sido más suaves

con más entrada de la mujer desde el principio,

pero esto es casi un tema para historiadores de la ciencia.

"La irrupción de la mujer en la biología marina

ha sido exponencial en los últimos años".

"Verónica Fuentes es una joven investigadora

que desarrolla su carrera en el Instituto de Ciencias del Mar".

"Aquí estudia las diferentes medusas

que proliferan en nuestros mares".

"Las plagas de estos animales

constituyen una auténtica pesadilla

para los bañistas cada verano".

"Solo conociéndolas, podremos prevenir y paliar sus efectos".

Ya desde pequeñita me gustaba el mar.

Tuve la suerte que tuve una madre que siempre me estimuló

para que haga cosas relacionadas a la vida, la naturaleza...

En el mar quería estudiar algún animal que fuera...

que fuera simple,

pero que, a la vez, en su simpleza pudiera mostrar

la gran complejidad de las interacciones

entre las distintas formas de vida.

Y en ese sentido, las medusas son perfectas

porque son animales tan simples, pero aun así tan exitosos, ¿no?

Porque han colonizado los mares del mundo

en numerosas etapas de la evolución de este planeta.

Es decir, que no siempre en la complejidad está el éxito, ¿no?

Muchas veces, en la simpleza también lo está.

Entonces, desde ese punto de vista, casi filosófico,

me gustan las medusas.

De hecho, en nuestro grupo dominamos las mujeres claramente.

Yo creo que depende del área científica hay más o menos mujeres.

Quizá por cuestiones de afinidad,

por cuestiones de este tipo, evidentemente.

Pero es cierto que también el número de mujeres va disminuyendo

a medida que subes en la...

por decirlo, categoría científica, ¿no?

Esto... esto sí es un hecho que... bueno, no sé si es una...

Es así. Lamentablemente o no, es así.

Y creo que es algo que, también en los últimos años

o décadas, ha ido, seguramente, mejorando, ¿no?

Que la mujer, cada vez, pues ha ido ampliando su...

su espectro de posibilidades y tal,

pero evidentemente ahí hay una cuestión que analizar.

"Como sus colegas,

Verónica Fuentes ve en la ciencia el poder transformador

para cambiar la vida de las personas".

"La investigadora y su equipo analizan el grado de toxicidad

que pueden concentrar los tentáculos de estos invertebrados

y cómo mitigar sus picaduras".

La temática central sería las proliferaciones de medusas

y su impacto tanto en el ecosistema,

como en la sociedad.

Tiene una función en el ecosistema

como todos los organismos que allí viven.

Entonces, obviamente,

tienen su función que es positiva y necesaria.

Esto es, obviamente, son presa y predador

y contribuyen al equilibrio del ecosistema,

evidentemente.

Más allá de que no se... bueno, nos molesten en algunos aspectos.

Depende de la cantidad de medusas que haya cada verano,

pero hay zonas de España donde hemos llegado a tener datos

de que hasta el 70% de las incidencias totales

pueden ser por picaduras de medusa. O sea, que es un evento importante.

Y se ha de estudiar y se ha de tener elementos

para mitigar su efecto socioeconómico, su impacto.

Ainara tiene una placa

sobre la que hemos puesto una piel que simula la piel humana.

Lo que hacemos es poner encima un trozo de tentáculo de medusa

y vemos lo que sucede a nivel de la piel.

Lo que se ve aquí es un trozo de un tentáculo,

lo mismo que tiene Ainara en su... en su experimento.

Es el tentáculo de la medusa.

Lo que vamos a hacer es echarle etanol,

alcohol, que es una sustancia que sabemos de antemano

que dispara las células urticantes.

Entonces veréis cómo se disparan todos los filamentos a la vez.

Ahí está el tentáculo...

Le echamos el compuesto y ahí se dispara.

Todos eso filamentos que veis son las células urticantes.

Ahora estamos probando compuestos nuevos.

Hacia finales de este proyecto,

pues tendremos un protocolo totalmente actualizado

con los resultados de este proyecto.

Pero lo que sí, evidentemente, podemos decir,

es que el vinagre y el amoniaco no se deben utilizar

con las medusas de... con las escifomedusas,

que son las medusas que tenemos aquí,

en las costas de España.

Recibimos diariamente información de la red de avistadores.

Los datos los validamos, los procesamos,

nos aseguramos de que sean correctos,

lo cual implica que debe estar una persona

continuamente analizando esta información,

y cuando ya la tenemos correcta, pues...

la... informáticamente la enviamos a una aplicación de móvil

donde está disponible al público.

"En el Instituto de Ciencias del Mar

trabaja también Macarena Marambio".

"En su caso,

su equipo vuelca los datos de avistamientos de medusas

en una aplicación para que los usuarios de las playas

sepan cuáles están habilitadas para el baño".

Esta aplicación lo que muestra es un mapa actualizado,

de forma diaria y en tiempo real,

sobre qué hay y qué no hay en las playas, en cada playa.

Y esto lo usamos como una herramienta

de prevención y de mitigación.

Porque sabemos que las medusas estarán ahí siempre,

pero lo que buscamos es que la gente vaya sin miedo a las playas,

y eso va por la seguridad de tener la información correcta a la mano.

Nosotros lo que hacemos es coordinar

toda la red de observadores de la costa catalana,

que está conformada por los socorristas.

También hay grupos de voluntarios,

pero lo principal son los socorristas.

Reciben de nuestra parte una formación completa,

al comienzo de la campaña de verano,

donde se les explica el tema de las medusas,

las especies, la biología,

un poco que entiendan cómo se desarrolla todo el ciclo de vida

y también el tema de protocolos de primeros auxilios,

que saber... saber qué hacer, perdón, ante las picaduras.

(Ella Fitzgerald "Summertime" )

"En el Museo Nacional de Ciencias Naturales

conoceremos a Violeta López y a sus compañeros".

"Allí, en el departamento de biodiversidad,

realiza su tesis doctoral".

"Como ella, un puñado de jóvenes investigadoras,

avanzan en un mundo en el que, poco a poco,

se eliminan las barreras para las mujeres".

(Deerhunter "Revival")

Hola. (VIOLETA) Hola.

Bienvenidas al laboratorio.

¿Qué tal, Violeta, cómo estás? -Encantada.

Mira, Cayetana, Violeta López. ¿Qué tal, Violeta?

Encantada. -Una eminente y joven científica.

Qué maravilla. Gracias.

Eres bióloga, ¿no? Sí.

Qué bien. Estoy aquí,

en el Museo de Ciencias Naturales muy contenta,

y trabajando, la verdad, en lo que me gusta.

Pues te voy a pedir que me enseñes lo que haces, si puedes.

Muy bien, claro que sí. Muy bien.

Estoy en el Museo Nacional de Ciencias Naturales,

tengo un contrato predoctoral,

y la verdad es que es un privilegio para mí trabajar en ciencia.

Yo tengo un contrato predoctoral

y me dedico a estudiar la diversidad genética

de tres especies de invertebrados marinos...

Que son invertebrados marinos...

Vamos a concretar para que yo me entere.

Pues un coral... ¿Sí?

...un molusco, un caracol marino, ¿vale?

Esos son los invertebrados marinos. Vale.

¿O una estrella de mar? Por supuesto.

Y todo este conocimiento tan básico

es muy importante para nosotros,

pero no solo eso, nosotros también queremos una ciencia aplicada,

¿Vale? Queremos conservar esas especies.

Todo este conocimiento básico

lo aplicamos para la conservación de la biodiversidad,

que es nuestro fin realmente.

El fin de toda esta investigación es ese,

entonces la investigación básica sería la inversión

para que haya ese resultado. Exactamente.

Todo ese conocimiento se aplica para luego,

a la hora de que los gestores tengan que valorar

si tenemos que crear un área marina protegida

o proteger a la propia especie,

porque la especie se encuentra en peligro,

nosotros damos esas directrices

para que luego se tomen las medidas legales.

¿Cuántas horas pasas investigando al día, Violeta?

¿Cuántas horas inviertes de tu vida?

Pues todo el día.

Desde por la mañana que llego sobre las 08:30, 09:00,

depende también del tráfico,

hasta bueno, pues cuando termine el día.

Digamos que no tengo horario.

(Deerhunter "Revival")

La vuestra es una carrera muy dura, ¿por qué?

¿Por qué dicen que es muy dura? Pues porque es muy sacrificada.

Son muchas horas de trabajo para obtener, a veces,

muy poco resultado, ¿no?

También un aprendizaje muy intenso,

luego todas las cosas que tenemos que hacer.

Tenemos que... tenemos que salir al extranjero,

hacer estancias, tenemos que ir a congresos,

donde compartimos los científicos el conocimiento,

entonces son muchas cosas.

Publicar, escribir, leer, hay que hacer muchas cosas.

Es muy duro, pero muy bonito.

Y yo creo que el truco está en sentirse enamorado

de lo que estás haciendo.

¿Cómo afecta una implicación tan grande, profesional,

a vuestra vida personal, quiero decir?

Por ejemplo, plantearos la maternidad.

Eh... compatibilizar esto con tener una familia.

¿No? Porque si te vas de la investigación,

dejas la investigación colgada. ¿Qué pasa con ella?

Pues... pues, desgraciadamente, cuando uno decide...

cuando una decide ser madre,

sabe que durante ese periodo de tiempo,

entre el embarazo y los primeros años de vida,

se va a tener que dedicar

mucha parte de su tiempo pues a los hijos, ¿no?

Sabemos que en este trabajo

la productividad se mide por publicaciones, por congresos,

por seminarios, por estancias en el extranjero

y, evidentemente, si...

tenemos que cuidar a los hijos,

esa productividad empieza a bajar

y, evidentemente... Así que,

por el mismo tiempo invertido,

tendrá una carrera más brillante un hombre

al no quedarse en casa

cuidando a los hijos. Eso es.

Vamos, por los hijos. Eso es.

Mientras que, fundamentalmente digamos,

seamos esas cuidadoras, ¿no?, de los hijos,

evidentemente nuestra productividad,

seguramente no podamos acumular tantos méritos

como los hombres que... pues eso.

Así que la solución estaría en buscar la paridad, ¿no?,

el equilibrio... Eso es. Eso es.

Eso es. ...en el cuidado de sus hijos.

¿Cuál es el anhelo de una científica como vosotras

a día de hoy, cuál es la ilusión? ¿Cuál es el horizonte?

Pues el horizonte y nuestra ilusión es seguir trabajando en ciencia,

que es lo que nos gusta... -Sí.

...seguir aprendiendo, evolucionando y subiendo escalas

sin que nada nos tenga que frenar.

Esa sería nuestra ilusión. -Sí. Básicamente, seguir formándote

para poder ir avanzando como científica.

Es... es fundamental. Entonces que no encontremos tantas trabas

a nivel pues, por ejemplo, de conciliación familiar

o muchos otros temas que suponen ese techo de cristal

que, a veces, frenan el que podamos seguir avanzando

y convertirnos en científicas pues como, por ejemplo, presidenta.

Si hubiera habido más mujeres al mando,

¿las preguntas de la ciencia hubieran sido distintas

y sus respuestas también a lo largo de la historia?

Posiblemente.

Eh... nosotras tenemos otra visión.

Separar comportamientos de sexos hombre-mujer

a mí me sigue costando,

aunque yo luche por la visibilidad de la mujer

Que se vea que estamos ahí, soy la primera,

y yo creo que está sirviendo un poquito de revulsivo,

porque tengo compañeras que han dado el paso

de ser directoras de centros.

Me dicen: "Bueno, si tú te..." Animas.

"...has lanzado a ser presidenta, pues nosotras... yo también".

"Mira, me voy a embarcar". Y me encanta, ¿eh?

Por lo menos que sirva para algo,

aparte de que avance la ciencia y otras cosas,

pues en el tema de la mujer yo, si representa un referente

y las niñas quieren ser científicas o presidentas o...

Pero ha habido muchos hombres referentes,

nos faltan mujeres referentes. A ver cuándo vemos

una premio Nobel española. Exactamente.

Hay que luchar por ello.

Esta reivindicación debe de ser en el día a día.

Todos los días. Hombre, claro.

Un día concreto es importante porque se da visibilidad,

¿eh?, pero bueno, esto tiene que ser a diario.

"En este pequeño paseo por la inmensidad del CSIC

nos damos cuenta de que por algo 'ciencia' se escribe en femenino".

"De la mano de la primera presidenta

que este organismo ha tenido en toda su historia,

percibo que quizá todo hubiera evolucionado de otra manera,

si en el mundo de la investigación

nos hubieran dejado jugar otro papel".

"Me siguen en mi paseo por esta sala

los ojos de las científicas más importantes de la historia,

y veo que son muchas, pero aún insuficientes".

"Que por fin, después de casi 80 años de historia,

una mujer presida

el Centro Superior de Investigaciones Científicas,

es todo un signo de que parece que las cosas están cambiando".

(The island "Guide to friendship")