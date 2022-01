El Gobierno y el PP parecen haberse declarado la guerra y la tensión entre ambas partes ha seguido escalando desde su duro enfrentamiento el miércoles en el Congreso. El líder ‘popular’, Pablo Casado, ha llamado a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, “defraudadora fiscal”, “incompetente” y ha dicho que es “la peor ministra de Economía de la Unión Europea”. El Ejecutivo ha negado esta acusación sobre Calviño y ha advertido de que “no todo vale en política”: “La política de oposición que está llevando a cabo Casado y el PP resta a España”.

La jornada ha comenzado con un llamamiento de Sánchez a una política de “buena educación, serenidad, responsabilidad” y “respeto” después del aumento de la crispación en los últimos días. Ha sido al anunciar formalmente desde La Moncloa la dimisión del ministro de Universidades, Manuel Castells, y que su sucesor en el cargo será Joan Subirats.

Pero horas después, en un acto con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, Casado ha defendido que el PP pueda hacer una oposición "firme" y ha cargado contra el “falso disfraz de moderación” del Gobierno y la “falsa apariencia” de sus ministros (en referencia a Calviño) que “se revisten de tecnócratas y no son afiliados” pero en privado “lo que hacen es insultar e impedir el ejercicio democrático de una oposición parlamentaria”, que es “algo sagrado en un Estado de Derecho”.

El Gobierno ve "desquiciado" y sin "liderazgo" al PP, que avisa: "No nos calla nadie"

Se ha referido así a la polémica que surgió este jueves por una noticia relativa a que Calviño le habría dicho al líder ‘popular’ sentirse “asqueada” por su discurso en el Congreso en la sesión de control al Gobierno un día antes, en la que Casado preguntó a Sánchez “qué coño tiene que pasar para que asuma la responsabilidad” en el caso del menor acosado de Canet o de los abusos a menores en centros de Baleares. Fuentes del Ejecutivo dicen que la ministra lo que dijo es que estaba “descompuesta”. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, admitió ante los medios que Calviño le había dicho que su “jefe” estaba “desequilibrado”.

“Sí, el otro día la vicepresidenta primera insultó al PP porque exigimos investigar los abusos a niñas tuteladas por gobiernos como el de la Comunidad Valenciana y Baleares”, ha proseguido el líder ‘popular’, que ha criticado así los gobiernos de Ximo Puig y Francina Armengol.

A continuación, ha elevado el tono contra el Ejecutivo: “Sánchez sabía de Calviño que era una defraudadora fiscal”. Ha dicho que la vicepresidenta “usó una sociedad instrumental con dos testaferros” para "comprar su mansión de 300 metros defraudando decenas de miles de euros”. Y ha recordado que el presidente dijo que no permitiría en su Ejecutivo a una persona que creara una sociedad con este fin: “Eche mañana a la señora Calviño”.

Casado se ha referido a una noticia que publicó el diario ABC en 2018 y por la que fuentes del Ministerio de Economía ya dieron explicaciones entonces. En concreto, Calviño compró una vivienda en Madrid a través de una sociedad creada con su marido en el año 2000, aunque cuatro años después se desvinculó totalmente de ella, según las citadas fuentes. ABC aseguraba, en base a datos del Registro Mercantil, que "el matrimonio se ha beneficiado del ahorro de decenas de miles de euros en impuestos a lo largo de los últimos años", algo que el propio diario recuerda que es una práctica legal "si las deducciones se hacen de acuerdo al criterio de la Agencia Tributaria".

“Por supuesto que no nos vamos a callar” porque el Gobierno “diga que crispamos”, ha proseguido Casado, quien ha criticado que el Ejecutivo les intenta "amordazar en aras no sé que moderación o qué ausencia de confrontación". La “obligación” de su partido, ha sentenciado, es "decir la verdad a los españoles" y “desnudar las mentiras” del Ejecutivo porque "para eso le pagan un sueldo". Así, ha cargado con la rebaja en la previsión de crecimiento económico de los organismos como el FMI, la subida de la inflación o el precio de la energía.

El Gobierno advierte al PP: "No todo vale en política y no todo suma"

El Gobierno: “Casado resta a España”

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, se ha referido a la postura que está tomando Casado:

“Estamos viendo a un Casado y a un PP que no reconocerán ni los propios votantes del Partido Popular”, ha denunciado, y ha llamado “al sosiego, a la buena política y al entendimiento”. “Es lo que nos demanda la inmensa mayoría de españoles y, aunque Casado crea que todo vale en política y todo suma, no es así”.

“No todo vale en política y no todo suma y la política de oposición que está llevando a cabo Casado y el PP resta a España, a la calidad democrática, al prestigio de nuestras instituciones y no podemos compartir esta estrategia de la oposición”, ha sentenciado.

Rodríguez ha dicho que “hay muchas maneras de criticar al Gobierno” y que se puede “compartir o no sus decisiones”, pero “el PP no está representando ni a sus propios votantes cuando actúa de este modo en oposición”, ha aseverado. También ha advertido, en referencia al caso de Canet de Mar, que “no se puede usar la riqueza lingüística del país para dividir”, puesto que debe ser “elemento de cohesión y orgullo”: “No concebimos de esta forma el trabajo político de Casado respecto a esta cuestión”.

Tras el Consejo, fuentes de Moncloa han dicho que “nadie duda sobre la solvencia económica” de Calviño y ha dicho que “el PP pincha hueso” con sus ataques a la vicepresidenta.