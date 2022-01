Coronavirus

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha avalat les decisions aprovades pel Govern que afecten els professionals que fan feina en el sector sanitari. La mesura que entrarà en vigor tan bon punt es publiqui al butlletí oficial, contempla l'obligatorietat que els sanitaris acreditin que estan vaccinats amb pauta completa contra la Covid. En cas contrari, per poder fer feina s'hauran de fer tres tests a la setmana, dels quals, dos seran PCR que és la prova amb major fiabilitat.

La sala contenciosa administrativa també autoritza que es facin proves els treballadors que s'incorporin de nou o després d'unes vacances. Són les mateixes condicions que ja s'exigien als treballadors de les residències per a la tercera edat i a què el mateix tribunal havia donat la conformitat. La Fiscalia també s'havia pronunciat favorablement a la mesura.

Un 4,5% dels professionals, sense vacunar

Segons la Conselleria de Salut, hi ha 2.000 professionals que fan feina en centres sanitaris que no s'han vacunat i que, per tant, hauran de fer-se tres proves a la setmana. Això és un 4,5% dels treballadors de l'entorn sanitari i té en compte des de metges a administratius o cuiners, tant d'hospitals públics com de consultes privades. Hi ha sancions previstes per si algun treballador es negués a complir amb la norma.