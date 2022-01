Carme Pinós gana el Premio Nacional de Arquitectura 2021

La arquitecta catalana Carme Pinos ha sido galardonada con el Premio Nacional de Arquitectura 2021, promovido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, según ha informado este viernes Presidencia del Gobierno.

Este premio es el máximo galardón español en el campo de la arquitectura y tiene como finalidad reconocer el trabajo de una persona o entidad que haya contribuido y esté contribuyendo de forma extraordinaria al enriquecimiento de los aspectos sociales, tecnológicos y sostenibles de la arquitectura o el urbanismo español dentro y fuera de las fronteras españolas.

El Premio Nacional de Arquitectura, dotado con 60.000 euros, es concedido a propuesta de un jurado compuesto por destacados profesionales, bajo la presidencia honorífica de la titular del departamento, Raquel Sánchez.

Este jurado ha decidido conceder a Carme Pinos el Premio Nacional de Arquitectura 2021 por "la solidez de su trayectoria, siendo a la vez prolífica y de excelencia, impregnada siempre por una gran potencia creadora. Un proceso creativo que recorre toda la obra arquitectónica, culminando con una sobresaliente ejecución de lo proyectado".

Una de las arquitectas más prestigiosas del mundo

Carme Pinós es una prestigiosa arquitecta nacida en Barcelona que obtuvo sus primeros reconocimientos durante la etapa en la que trabajó conjuntamente con Enric Miralles, con quien llevó a cabo proyectos como el Parque-Cementerio de Igualada (Barcelona) o las instalaciones olímpicas para Tiro con Arco en Barcelona.

En 1991 estableció su propio estudio de arquitectura, desde el que lleva treinta años abordando reformas urbanas, obra pública y diseño de mobiliario.

Entre los proyectos de su etapa en solitario destacan la reforma y ampliación del Hotel Son Brull en Mallorca, el MPavilion 2018 en Melbourne (Australia) y el conjunto en el centro histórico de Barcelona que comprende la Plaza de la Gardunya, la Escuela de Arte Massana y la fachada posterior del Mercado de la Boquería.

También cabe destacar el Centro Cultural CaixaFórum Zaragoza, el Edificio de Departamentos en el Campus WU de Viena (Austria), la Delegación de la Generalitat de Cataluña en Tortosa (Tarragona), las Torres de Oficinas Cube I y Cube II en Guadalajara (México), la Pasarela peatonal en Petrer (Alicante), el Paseo marítimo de Torrevieja (Alicante) o la Escuela Hogar en Morella (Castellón).

Su actitud arriesgada y de investigación constante ha sido premiada con numerosos galardones y menciones, entre ellos el Premio Internacional Francés de Mujeres Arquitectas 2017-ARVHA y el Premio ArpaFIL 2017 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México).

También ha sido reconocida con la Richard J. Neutra Medal for Professional Excellence otorgada por la Universidad Politécnica de California en Pomona (Estados Unidos) y con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Destaca asimismo el Premio Nacional de Arquitectura y Espacio Público de la Generalitat de Catalunya, el Primer Premio de la IX Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, el Premio ArqCatMón del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, el Premio Nacional de Arquitectura del Consejo Superior de los Arquitectos de España, el Premio Ciutat de Barcelona y el premio FAD de Arquitectura-Edificios de nueva planta de uso público.

Durante todos estos años, Carme Pinós ha compaginado su actividad como arquitecta con la docencia y ha sido profesora invitada, entre otros lugares, en la University of California, Berkeley, l'École Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Malaquais et Paris-Val de Seine; Harvard University Graduate School of Design; Columbia University en Nueva York o l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Su obra está presente en destacadas colecciones museísticas, entre las que se encuentran las colecciones permanentes del Centre Pompidou de París o del MOMA neoyorquino.