Erupción en La Palma, en directo | Más de 300 seísmos en un solo día, récord desde que comenzó la erupción

A las 8:00 hora canaria, esta es la imagen del volcán desde Tajuya publicada en un tuit por el Instituto Volcanológico de Canarias, en la que puede apreciarse un importante penacho de gas y cenizas.

“Imagen de la erupción desde Tajuya a las 8.00 (hora canaria) / Picture of the eruption from Tajuya at 8.00 (Canarian time) pic.twitter.com/tEKV3FrRQp“