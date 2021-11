El programa europeo de satélites Copernicus no pudo actualizar la situación de las coladas en la última jornada, debido a que las nubes lo impedían en la última imagen de satélite, por lo que está elaborando un nuevo mapa (el número 50) con la imagen del radar Cosmo-Skyed.

