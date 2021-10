Ese llamamiento se produjo cuando medios locales habían destapado que algunas personas en Estados Unidos estaban aprovechando la falta de controles rigurosos para recibir una tercera dosis sin que estuviese aprobada ni recomendado por las autoridades.

La situación contrasta con la cantidad de personas que aún son reacias a vacunarse en el país norteamericano. Actualmente, en torno al 54,6% de la población tiene la pauta completa y el 63,5% al menos una dosis, mientras las administraciones públicas no dejan de incentivar la vacunación entre la población.

“I’ll be getting my COVID-19 booster shot — and I encourage everyone who’s eligible to get theirs as well. pic.twitter.com/l6Gmo0G8OO“